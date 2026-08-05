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lezárták

Bombariadó Németországban: robbanószerkezetes drón miatt lezárták a repülőteret

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Egy ukrán teherszállító repülőgép mellett bukkantak rá a gyanús drónra, amelyet lehetséges robbanószerkezetként kezeltek.
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lezártákrendőrségteherszállító repülőgép

Lezárták a lipcsei Leipzig/Halle repülőtér egyik kifutópályáját, miután egy detonátornak tűnő szerkezettel ellátott drónt találtak egy ukrán Antonov teherszállító repülőgép közelében. A hatóságok nem zárják ki, hogy szabotázsakció történt – adta hírül a Daily Mail

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Robbanószerkezetes drónt találtak egy ukrán repülőgép mellett – lezárták a lipcsei repülőteret.
Fotó: Tobias Junghanns / DPA/AFP

Tűzszerészek vonultak a helyszínre

A drónt késő este egy, a repülőtéren álló ukrán teherszállító repülőgép mellett vették észre. A nyomozók lehetséges robbanószerkezetként kezelték az eszközt, ezért azonnal lezárták a repülőtér déli kifutópályáját, miközben tűzszerészek speciális berendezésekkel vizsgálták át.

A sajtóértesülések szerint 

a drón egy ismeretlen anyagot és egy detonátornak tűnő szerkezetet szállított.

 A német szövetségi rendőrség egy tűzszerészrobot segítségével készült hatástalanítani a gyanús eszközt, de egyelőre nem közölték, hogy a műveletet végrehajtották-e.

05 August 2026, Saxony, Leipzig/Halle: Leipzig/Halle Airport suspended flight operations overnight after an unidentified flying object and a suspicious item were found. Photo: Tobias Junghanns/dpa (Photo by Tobias Junghanns / dpa Picture-Alliance via AFP)
Gyanús drónt találtak egy ukrán teherszállító repülőgép mellett a lipcsei repülőtéren.
Fotó: Tobias Junghanns / DPA/AFP

Az éjszakai lezárás miatt több repülőgépet más repterekre irányítottak át, köztük egy Mallorcáról érkező utasszállítót, amely végül Nürnbergben szállt le. 

Reggelre a Leipzig/Halle repülőtér ismét teljes kapacitással működött.

Szabotázst sem zárnak ki

A német Bild szerint az ügyhöz kapcsolódhat egy másik incidens is: egy teherszállító repülőgépnek meg kellett szakítania a leszállást, miután mintegy 400 méteres magasságban csaknem összeütközött egy ismeretlen tárggyal. A gép később Hannoverben szállt le, ahol kisebb sérüléseket találtak az orrán.

Az ügyet az alsó-szászországi rendőrség állambiztonsági bűncselekményként vizsgálja, és a szabotázs lehetőségét sem vetették el.

Németországban az elmúlt hónapokban több engedély nélküli drónrepülést is észleltek katonai bázisok, kikötők, energetikai létesítmények és logisztikai központok felett.

 A szövetségi rendőrség korábban arra figyelmeztetett, hogy egyes esetek mögött akár orosz ügynökök is állhatnak, Moszkva azonban tagadja az érintettségét.

A térségben egyre gyakoribbak a légtérsértések: csütörtök hajnalban Lengyelországban is riadót rendeltek el egy feltételezett cirkálórakéta és több drón miatt.

 

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