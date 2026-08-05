Bombariadó Németországban: robbanószerkezetes drón miatt lezárták a repülőteret

Lezárták a lipcsei Leipzig/Halle repülőtér egyik kifutópályáját, miután egy detonátornak tűnő szerkezettel ellátott drónt találtak egy ukrán Antonov teherszállító repülőgép közelében. A hatóságok nem zárják ki, hogy szabotázsakció történt – adta hírül a Daily Mail.

Robbanószerkezetes drónt találtak egy ukrán repülőgép mellett – lezárták a lipcsei repülőteret.

Fotó: Tobias Junghanns / DPA/AFP

Tűzszerészek vonultak a helyszínre

A drónt késő este egy, a repülőtéren álló ukrán teherszállító repülőgép mellett vették észre. A nyomozók lehetséges robbanószerkezetként kezelték az eszközt, ezért azonnal lezárták a repülőtér déli kifutópályáját, miközben tűzszerészek speciális berendezésekkel vizsgálták át.

A sajtóértesülések szerint

a drón egy ismeretlen anyagot és egy detonátornak tűnő szerkezetet szállított.

A német szövetségi rendőrség egy tűzszerészrobot segítségével készült hatástalanítani a gyanús eszközt, de egyelőre nem közölték, hogy a műveletet végrehajtották-e.

Gyanús drónt találtak egy ukrán teherszállító repülőgép mellett a lipcsei repülőtéren.

Fotó: Tobias Junghanns / DPA/AFP

Az éjszakai lezárás miatt több repülőgépet más repterekre irányítottak át, köztük egy Mallorcáról érkező utasszállítót, amely végül Nürnbergben szállt le.

Reggelre a Leipzig/Halle repülőtér ismét teljes kapacitással működött.

Szabotázst sem zárnak ki

A német Bild szerint az ügyhöz kapcsolódhat egy másik incidens is: egy teherszállító repülőgépnek meg kellett szakítania a leszállást, miután mintegy 400 méteres magasságban csaknem összeütközött egy ismeretlen tárggyal. A gép később Hannoverben szállt le, ahol kisebb sérüléseket találtak az orrán.

Az ügyet az alsó-szászországi rendőrség állambiztonsági bűncselekményként vizsgálja, és a szabotázs lehetőségét sem vetették el.

Németországban az elmúlt hónapokban több engedély nélküli drónrepülést is észleltek katonai bázisok, kikötők, energetikai létesítmények és logisztikai központok felett.

A szövetségi rendőrség korábban arra figyelmeztetett, hogy egyes esetek mögött akár orosz ügynökök is állhatnak, Moszkva azonban tagadja az érintettségét.

A térségben egyre gyakoribbak a légtérsértések: csütörtök hajnalban Lengyelországban is riadót rendeltek el egy feltételezett cirkálórakéta és több drón miatt.