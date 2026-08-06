Robbanó drónt találtak egy német repülőtéren – Oroszország állhat a háttérben?

Alexander Dobrindt német belügyminiszter szerint a drón nem amatőrök műve lehetett, és külföldi hatalom érintettsége sem zárható ki. A szerkezet egy ukrán repülőgép közelében került elő, ezért Oroszország szerepe is felmerült, erre azonban egyelőre nincs bizonyíték.

Robbanóanyaggal felszerelt drónt találtak a lipcsei repülőtéren egy ukrán repülőgép közelében. Németország hibrid támadást vizsgál, Oroszország szerepe is felmerült. (A képen a lipcse/hallei repülőtér) Forrás: Készítette: Lumu (talk) - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7103713

Robbanóanyaggal felszerelt drónt találtak egy német repülőtéren

Robbanóanyaggal felszerelt drónt találtak a lipcse/hallei repülőtér déli kifutópályája közelében, egy korlátozott teherforgalmi területen. A szerkezetet egy repülőtéri dolgozó fedezte fel szerda hajnalban, Németország pedig terrorelhárítási nyomozást indított az ügyben – írta meg a The Independent.

A drón felfedezése után felfüggesztették a repülőtér működésének egy részét. Több repülőgépet, köztük DHL-teherszállítókat és egy Mallorcáról érkező utasszállítót is más repülőtérre irányítottak.

A rendőrség egy tűzszerészrobot segítségével vizsgálta meg, majd hatástalanította a robbanószerkezetet. A hatóságok szerint az utasokat és a repülőtér dolgozóit nem fenyegette közvetlen veszély.

Hibrid fenyegetésről beszélt a belügyminiszter

Alexander Dobrindt német belügyminiszter szerint az eset egy professzionális hibrid fenyegetési forgatókönyv része lehetett. Úgy fogalmazott, hogy a repülőtereken észlelt drónok már korábban is veszélyt jelentettek, egy robbanóanyaggal felszerelt szerkezet azonban új fenyegetési szintet jelent.

A miniszter szerint az akció nem amatőrök munkájának tűnik. A nyomozás a drón eredetére, a robbanóanyag összetételére és az elkövetőkre is kiterjed.

Oroszország állhat a németországi drónincidens mögött?

A német hatóságok egyelőre nem állították, hogy Oroszország küldte a drónt. Dobrindt szerint a hibrid támadások egyik jellemzője, hogy nehéz azonnal megállapítani, honnan erednek.

Egy ukrán repülőgép közelében találták meg

A Guardian szerint a drónt egy ukrán Antonov teherszállító repülőgép közelében fedezték fel. A lipcsei repülőtér egyben NATO- és német katonai logisztikai központ, valamint az Antonov Airlines európai bázisa.

Egy német parlamenti vezető szerint az incidens egy Ukrajna számára fontos vállalat elleni támadási kísérletnek tűnhet. Biztonsági szakértők súlyos eszkalációnak neveznék az ügyet, amennyiben bizonyítást nyerne egy orosz állami szereplő részvétele.