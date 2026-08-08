Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
drón

Robbanóanyagokkal teli drón zuhant le Bulgáriában

18 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Robbanóanyagot szállító drón zuhant le Bulgáriában, nem messze a román határtól. A drón északi irányból lépett be Bulgária légterébe szombat reggel, majd felrobbant. Az incidens a korábbi Kardam határátkelő közelében történt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dróndróntámadásromán határ

Robbanóanyagot szállító drón zuhant le Bulgáriában, alig száz méterre a román határtól. Az Economedia a bolgár miniszterelnök tájékoztatása alapján azt közölte, a drón északi irányból, Románia felől lépett be Bulgária légterébe szombat reggel, mielőtt a határtól nagyjából száz méterre felrobbant volna. Az incidens a korábbi Kardam határátkelő közelében történt.

Robbanóanyagot szállító drón zuhant le és robbant fel Bulgáriában
Robbanóanyagot szállító drón zuhant le és robbant fel Bulgáriában / Fotó: Anadolu via AFP

Robbanóanyagot szállító drón zuhant le és robbant fel Bulgáriában

Úgy tudni, a szerkezet egy napraforgótáblába zuhant, mintegy egy kilométerre a Transz-Balkán gázvezeték útvonalán működő kompresszorállomástól. Áldozatokról és az infrastruktúrában keletkezett károkról nem érkezett jelentés. 

A Világgazdaság közlése szerint a Transz-Balkán gázvezeték egy kulcsfontosságú kelet-európai energiainfrastruktúra, amely eredetileg orosz földgázt szállított déli irányba, mára azonban a régió orosz gáztól való függetlenedésének és a fordított irányú (dél–észak) gázszállítások (úgynevezett Vertikális Gázfolyosó) egyik legfőbb eszközévé vált.

A hatóságok lezárták és biztosították a területet, mialatt a helyszínre a bolgár határőrség, a rendőrség és a védelmi minisztérium egységeit is kiküldték, a szakértők pedig megkezdték a roncsok vizsgálatát.

A további részleteket IDE KATTINTVA lehet elolvasni!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!