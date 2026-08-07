Buszsofőr állította meg a robbanóanyaggal felszerelt drónt a lipcsei reptéren

A robbanóanyaggal felszerelt szerkezetet a Lipcse/Halle repülőtéren, egy ukrán teherszállító közelében fedezték fel. A drón vizsgálata azóta újabb részleteket tárt fel arról, hogyan készíthették elő a támadást.

Új részletek derültek ki a lipcsei repülőtéren talált drónról. A szerkezetet robbanószerrel szerelték fel, végül egy buszsofőr rúgta le (A képen agy rendőrségi tűzszerész dolgozik a Lipcse/Halle repülőtér kifutópályáján az ukrán Antonov teherszállító repülőgép közelében

Fotó: Jens Schlueter/Getty Images

Egy buszsofőr rúgta le a robbanóanyaggal felszerelt drónt a lipcsei repülőtéren

Újabb részletek derültek ki a Lipcse/Halle repülőtéren talált robbanóanyaggal felszerelt drónról. A szerkezetet korábban egy ukrán Antonov teherszállító repülőgép közelében fedezték fel, az eset miatt pedig terrorelhárítási nyomozás indult Németországban.

A BILD szerint a robbanóanyagot egy átalakított konzervdobozba rejtették. A dobozt Semtexszel töltötték meg, az aljába pedig egy lyukat fúrtak a detonátor rögzítéséhez. A drónon két SIM-kártyát és egy ledobómechanizmust is találtak, ezek pontos szerepét még vizsgálják.

A drón már este fél hét körül az Antonov közvetlen közelében volt, és több mint négy órán át észrevétlen maradhatott. Végül 23 óra 42 perc körül egy buszsofőr figyelt fel az alacsonyan repülő szerkezetre, majd egy rúgással a földre kényszerítette.

A nyomozók állítólag a drón egyik darabját az Antonov szárnyán is megtalálták. A teljesen feltankolt teherszállító üzemanyagtartályai éppen a szárnyakban találhatók. Az ügy vizsgálatát már a német Szövetségi Ügyészség vette át.