Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
buszsofőr

Buszsofőr állította meg a robbanóanyaggal felszerelt drónt a lipcsei reptéren

22 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Meglepő részletek derültek ki a Lipcse/Halle repülőtéren történt incidensről. A robbanóanyaggal felszerelt drón több órán át egy ukrán Antonov közelében lehetett, mielőtt egy buszsofőr egy rúgással a földre kényszerítette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
buszsofőrnémetországbanrepülőtérdrón

A robbanóanyaggal felszerelt szerkezetet a Lipcse/Halle repülőtéren, egy ukrán teherszállító közelében fedezték fel. A drón vizsgálata azóta újabb részleteket tárt fel arról, hogyan készíthették elő a támadást.

Új részletek derültek ki a lipcsei repülőtéren talált drónról. A szerkezetet robbanószerrel szerelték fel, végül egy buszsofőr rúgta le
Új részletek derültek ki a lipcsei repülőtéren talált drónról. A szerkezetet robbanószerrel szerelték fel, végül egy buszsofőr rúgta le (A képen agy rendőrségi tűzszerész dolgozik a Lipcse/Halle repülőtér kifutópályáján az ukrán Antonov teherszállító repülőgép közelében
Fotó: Jens Schlueter/Getty Images

Egy buszsofőr rúgta le a robbanóanyaggal felszerelt drónt a lipcsei repülőtéren

Újabb részletek derültek ki a Lipcse/Halle repülőtéren talált robbanóanyaggal felszerelt drónról. A szerkezetet korábban egy ukrán Antonov teherszállító repülőgép közelében fedezték fel, az eset miatt pedig terrorelhárítási nyomozás indult Németországban.

A BILD szerint a robbanóanyagot egy átalakított konzervdobozba rejtették. A dobozt Semtexszel töltötték meg, az aljába pedig egy lyukat fúrtak a detonátor rögzítéséhez. A drónon két SIM-kártyát és egy ledobómechanizmust is találtak, ezek pontos szerepét még vizsgálják.

A Semtex nagy erejű plasztik robbanóanyag, amelyet eredetileg ipari és katonai célokra fejlesztettek ki. Jól formázható, ezért kis méretben is veszélyes robbanószerkezetek készítésére alkalmas.

A drón már este fél hét körül az Antonov közvetlen közelében volt, és több mint négy órán át észrevétlen maradhatott. Végül 23 óra 42 perc körül egy buszsofőr figyelt fel az alacsonyan repülő szerkezetre, majd egy rúgással a földre kényszerítette.

A nyomozók állítólag a drón egyik darabját az Antonov szárnyán is megtalálták. A teljesen feltankolt teherszállító üzemanyagtartályai éppen a szárnyakban találhatók. Az ügy vizsgálatát már a német Szövetségi Ügyészség vette át.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!