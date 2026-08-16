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drónmaradvány

Vízimentők találtak drónmaradványt a Fekete-tengerben

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Vízimentők figyeltek fel egy, a part közelében úszó tárgyra szombat délután a romániai Olimp üdülőhelynél. A partra hozott tárgyról kiderült, hogy drónmaradvány, robbanótöltetet azonban nem találtak rajta, eredetét pedig a hatóságok vizsgálják.
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drónmaradványFekete-tengerRománia

Drónmaradványt találtak szombat délután a Fekete-tengerben, a romániai Olimp üdülőhely partjaitól mintegy 30 méterre – írta a Maszol a ProTV beszámolója alapján.

A drónmaradványt a Fekete-tenger romániai partszakaszán találták meg
A drónmaradványt a Fekete-tenger romániai partszakaszán találták meg
Fotó: Pexels

A vízben úszó tárgyra vízimentők figyeltek fel, akik azt a partra vitték. A drónmaradványon nem volt robbanótöltet, ezért a tengerpart kiürítésére sem volt szükség.

A hatóságok vizsgálják a drónmaradvány eredetét

Az eset miatt értesítették a 112-es segélyhívó szolgálatot. A talált maradványt a hatóságok vizsgálják, hogy megállapítsák annak származási helyét.

A rendelkezésre álló információk szerint egyelőre nem állapították meg, honnan származik a Fekete-tengerből előkerült tárgy. A vizsgálat célja annak tisztázása, milyen drónhoz tartozhatott a megtalált darab.

 

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