Vízimentők találtak drónmaradványt a Fekete-tengerben

Vízimentők figyeltek fel egy, a part közelében úszó tárgyra szombat délután a romániai Olimp üdülőhelynél. A partra hozott tárgyról kiderült, hogy drónmaradvány, robbanótöltetet azonban nem találtak rajta, eredetét pedig a hatóságok vizsgálják.
Drónmaradványt találtak szombat délután a Fekete-tengerben, a romániai Olimp üdülőhely partjaitól mintegy 30 méterre – írta a Maszol a ProTV beszámolója alapján.
A vízben úszó tárgyra vízimentők figyeltek fel, akik azt a partra vitték. A drónmaradványon nem volt robbanótöltet, ezért a tengerpart kiürítésére sem volt szükség.
A hatóságok vizsgálják a drónmaradvány eredetét
Az eset miatt értesítették a 112-es segélyhívó szolgálatot. A talált maradványt a hatóságok vizsgálják, hogy megállapítsák annak származási helyét.
A rendelkezésre álló információk szerint egyelőre nem állapították meg, honnan származik a Fekete-tengerből előkerült tárgy. A vizsgálat célja annak tisztázása, milyen drónhoz tartozhatott a megtalált darab.
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