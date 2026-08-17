A második világháború alatt felrobbant hajó bukkant felszínre a Dunán - videó

A közelmúltban nem egyszer került már sor érdekes felfedezésekre, a Duna alacsony vízállása miatt: többek közt évtizedek óta rejtőző hadianyagok, robbanótestek és hajóroncsok is is a felszínre kerültek. Ez történt Medvénél (Dunaszerdahelyi járás) is, ahol ismét előbukkant a Wotan nevű osztrák hajó roncsa, amely még 1944-ben süllyedt el, a maradványai pedig már korábban is láthatóvá váltak alacsony vízállás idején, Bödők Vilmos medvei lakos, nyugalmazott határőrtiszt szerint azonban olyan mértékben, mint most, még soha - írja a Paraméter.

Újabb hajó roncsa bukkant felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt / Fotó: Youtube / Paraméter

Újabb hajó roncsa bukkant felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt

A vízből most előbukkanó acéltest egy osztrák építésű, motoros vontató- és mederkarbantartó hajó maradványa. Az 58,5 méter hosszú, 800 lóerős Wotant a második világháború idején aknamentesítésre és vízi szállításra használták, míg végül a története 1944. szeptember 17-én ért tragikus fordulóponthoz ért: ekkor a Duna medvei szakaszán haladva vízi aknára futott és felrobbant.

Bödők Vilmos elmondása szerint akkora volt a detonáció, hogy holttesteket nem találtak, a személyzet egyetlen tagja sem élte túl a tragédiát. Hozzátette, a hajóroncs felborult a jobb oldalára, a szemtanúk szerint körülbelül három napon belül elsüllyedt a Dunába annyira, hogy láthatatlan lett.

A Wotan a háborút követő roncsmentések során is a mederben maradt, így több mint nyolc évtizede ugyanazon a helyen pihen. Ennek oka az volt, hogy a szakemberek szerint nem jelentett akadályt a hajózás számára.

Azóta pedig annyi kavics és mindenféle hordalék rakódott a hajótestre, hogy most már nem is lenne értelme kivenni, hiszen ez már tényleg csak egy roncs

- mondta el Bödők Vilmos.

Ahhoz viszont, hogy a felborult hajófenék és a fedélzet vázszerkezete ilyen nagy felületen szárazra kerüljön, rendkívül alacsony vízállásra van szükség. A Wotan elsüllyedése óta ráadásul közel hat évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy maradványai először előbukkanjanak a folyóból.

2002-ben, a Duna alacsony vízállásának idején történt ilyen először. Tudomásom szerint azóta körülbelül 5-6 alkalommal vált láthatóvá a hajóroncs. Viszont olyan mértékig, mint most, eddig még sosem bukkant a felszínre

- árulta el Bödők Vilmos, aki azt is elmondta, a medvei szakaszon további két, a második világháború eseményeihez köthető hajóroncsról is tudni, amelyek közül az egyik ugyancsak aknára futott, míg a másikat akkor érte találat, amikor a medvei hidat bombázni kezdték. Utóbbi roncsait idővel kiemelték, csak néhány darabkája maradt a vízben, ami alacsony vízállás esetén szintén a felszínre kerül.