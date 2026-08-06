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duna

Erre várt mindenki: elkezdett esni az eső a Duna osztrák vízgyűjtőin

Tegnap, 14:40
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A Duna hazai szakaszán a vízszintek jelenleg stagnálnak, pár centiméteres vízszintváltozások tapasztalhatók. Eközben ugyanakkor a Duna osztrák vízgyűjtőin elkezdett esni az eső, így esély mutatkozik a vízszintemelkedésre - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) sajtóosztálya csütörtökön az MTI-vel.
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Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján péntekig számottevő, akár 20 millimétert meghaladó csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enns folyók vízgyűjtőin. A Duna hazai részén jelenleg csak pár centiméteres vízszintváltozások vannak.

Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Az eső néhány deciméteres vízszintemelkedést okozhat a Duna magyarországi szakaszán is
Fotó: Ladóczki Balázs

Amennyiben ez az eső valóban leesik, az már néhány deciméteres vízszintemelkedést okozhat a Duna magyarországi szakaszán is, a hétvégétől.

Megjegyezték, hogy a jelenleginél kiszámíthatóbb, a Duna hazai szakaszának vízhozamát és vízszintjeit érintő előrejelzéseket a csapadék tényleges lehullását követően tudnak adni.

Több hajónak is várakoznia kell a Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerdán azt közölte, hogy a Duna magyarországi szakaszán 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll. A Duna alacsony vízállása most nemcsak Magyarországon, hanem a folyó teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését.

 

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