Súlyos a helyzet: rekordalacsony vízszintet mértek a Dunán Párkánynál

A forró időjárás és kevés csapadék miatt rendkívül kevés a víz a Dunában, olyannyira, hogy Párkánynál rekordalacsony vízszintet mértek. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) adatai szerint a Duna átlagos napi vízhozama már hosszabb ideje a rendkívüli hidrológiai szárazság szintjén van, a párkányi mérőállomáson augusztus 2-án pedig az eddigi megfigyelések legalacsonyabb napi átlagos vízhozamát rögzítették.

Rekordalacsony vízszintet mértek a Dunán Szlovákiában / Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP (Képünk illusztráció)

Rekordalacsony vízszintet mértek a Dunán Párkánynál

A párkányi állomás 1933 óta része az országos hidrológiai mérőhálózatnak, a vízhozamot 2004 januárja óta figyelik részletesen: az augusztus 2-i érték az azóta eltelt időszak negatív rekordja - írja a Paraméter.

Egyelőre ráadásul jelentős javulás sem várható, a Duna teljes szlovákiai szakaszán továbbra is rendkívül alacsony a vízhozam. A helyzeten nagyobb, tartósabb esőzések javíthatnának, amelyek a felszíni és a felszín alatti vízkészleteket is pótolnák.



