Súlyos a helyzet: rekordalacsony vízszintet mértek a Dunán Párkánynál

A forró időjárás és kevés csapadék miatt rendkívül kevés a víz a Dunában, olyannyira, hogy Párkánynál rekordalacsony vízszintet mértek. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) adatai szerint a Duna átlagos napi vízhozama már hosszabb ideje a rendkívüli hidrológiai szárazság szintjén van, a párkányi mérőállomáson augusztus 2-án pedig az eddigi megfigyelések legalacsonyabb napi átlagos vízhozamát rögzítették.
Rekordalacsony vízszintet mértek a Dunán Párkánynál
A párkányi állomás 1933 óta része az országos hidrológiai mérőhálózatnak, a vízhozamot 2004 januárja óta figyelik részletesen: az augusztus 2-i érték az azóta eltelt időszak negatív rekordja - írja a Paraméter.
Egyelőre ráadásul jelentős javulás sem várható, a Duna teljes szlovákiai szakaszán továbbra is rendkívül alacsony a vízhozam. A helyzeten nagyobb, tartósabb esőzések javíthatnának, amelyek a felszíni és a felszín alatti vízkészleteket is pótolnák.
Mindeközben vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitották a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Duna-ágba másodpercenként, két centimétert nyerve így.
A közelmúltban nem egyszer került már sor érdekes felfedezésekre, a Duna alacsony vízállása miatt: többek közt évtizedek óta rejtőző hadianyagok, robbanótestek és hajóroncsok is is a felszínre kerültek. Ez történt Medvénél (Dunaszerdahelyi járás) is, ahol ismét előbukkant a Wotan nevű osztrák hajó roncsa, amely még 1944-ben süllyedt el, a maradványai pedig már korábban is láthatóvá váltak alacsony vízállás idején, Bödők Vilmos medvei lakos, nyugalmazott határőrtiszt szerint azonban olyan mértékben, mint most, még soha. A részleteket ITT lehet elolvasni!