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alacsony vízállás

Súlyos a helyzet: rekordalacsony vízszintet mértek a Dunán Párkánynál

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Rekordalacsony vízszintet mértek Szlovákiában, Párkánynál. A forró időjárás és a csapadékhiány miatt rendkívül kevés víz van a Dunában, a helyzet azonban Dél-Szlovákiában különösen súlyos.
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alacsony vízálláspárkánydunarekord

A forró időjárás és kevés csapadék miatt rendkívül kevés a víz a Dunában, olyannyira, hogy Párkánynál rekordalacsony vízszintet mértek. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) adatai szerint a Duna átlagos napi vízhozama már hosszabb ideje a rendkívüli hidrológiai szárazság szintjén van, a párkányi mérőállomáson augusztus 2-án pedig az eddigi megfigyelések legalacsonyabb napi átlagos vízhozamát rögzítették.

The Maria Valeria Bridge is pictured following a ceremony to celebrate the bridge's 130th anniversary, near the countries' common border in Esztergom, Hungary on September 28, 2025. The bridge links the Slovak town of Sturovo with the Hungarian town of Esztergom across the Danube river. It was opened on September 28, 1895. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Rekordalacsony vízszintet mértek a Dunán Szlovákiában / Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP (Képünk illusztráció)

Rekordalacsony vízszintet mértek a Dunán Párkánynál

A párkányi állomás 1933 óta része az országos hidrológiai mérőhálózatnak, a vízhozamot 2004 januárja óta figyelik részletesen: az augusztus 2-i érték az azóta eltelt időszak negatív rekordja - írja a Paraméter.

Egyelőre ráadásul jelentős javulás sem várható, a Duna teljes szlovákiai szakaszán továbbra is rendkívül alacsony a vízhozam. A helyzeten nagyobb, tartósabb esőzések javíthatnának, amelyek a felszíni és a felszín alatti vízkészleteket is pótolnák.

A közelmúltban nem egyszer került már sor érdekes felfedezésekre, a Duna alacsony vízállása miatt: többek közt évtizedek óta rejtőző hadianyagok, robbanótestek és hajóroncsok is is a felszínre kerültek. Ez történt Medvénél (Dunaszerdahelyi járás) is, ahol ismét előbukkant a Wotan nevű osztrák hajó roncsa, amely még 1944-ben süllyedt el, a maradványai pedig már korábban is láthatóvá váltak alacsony vízállás idején, Bödők Vilmos medvei lakos, nyugalmazott határőrtiszt szerint azonban olyan mértékben, mint most, még soha. A részleteket ITT lehet elolvasni!

 

Mindeközben vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitották a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Duna-ágba másodpercenként, két centimétert nyerve így. 

 


 

 

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