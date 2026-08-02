Felrobbantottak egy sziklát a Dunában, hogy megmentsék az erőművet Romániában

A román hatóságok nagyszabású beavatkozást indítottak a Dunán, miután a folyó vízszintje rekordalacsony szintre süllyedt. A cél, hogy a Bala-ág vizét a Régi-Duna-ág felé tereljék, így több víz érhesse el a Cernavodă-i atomerőművet, amelynek működéséhez elengedhetetlen a megfelelő hűtővízellátás.

Paks, Duna folyó

Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint több mint 100 katona és 16 technikai eszköz vesz részt az akcióban. A katonai búvárok már végrehajtották az első tesztrobbantásokat, amelyek során kisebb mennyiségű robbanóanyagot használtak.

Három nagyobb robbantás következik

A szakemberek a tesztek után három ellenőrzött, nagyobb erejű robbantást készítenek elő. Ezek célja egy, a térségben található szikla eltávolítása, amely a hatóságok szerint akadályozza a víz megfelelő áramlását.

A munkálatok során a Pârjoaia néven ismert sziklaképződménynél avatkoznak be. A tervek szerint négy, összesen mintegy 500 tonna kővel megrakott uszályt is elhelyeznek majd, amelyek segíthetnek a víz megfelelő irányításában.

A román vízügyi hatóságok szerint rendkívül összetett műveletről van szó, amelynek sikerére nincs teljes garancia. A beavatkozás költségeire a román kormány mintegy 7 millió lejt különített el.

A Duna vízszintje energiaellátási problémákat okoz

A rendkívüli intézkedésre azért van szükség, mert a Duna vízhozama jelentősen visszaesett. A Baziașnál mért vízhozam mindössze 1590 köbméter másodpercenként, miközben a sokéves átlag 4700 köbméter körül van.

A rendkívüli aszály nemcsak a hajózást nehezíti, hanem az energiatermelést is érinti. A Cernavodă-i atomerőmű hűtése ugyanis részben a Dunából érkező vízre támaszkodik.

A helyzet Magyarországot is érinti: a Paksi Atomerőműben a rekordalacsony dunai vízállás miatt történelmi döntést hoztak, és először az erőmű több mint négy évtizedes működése alatt teljesen leállhat a villamosenergia-termelés.