Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
duna

Történelmi mélyponton a Duna vízhozama Romániában

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Történelmi mélypontra, másodpercenként 1400 köbméterre süllyedt a Duna vízhozama a romániai szakasz belépő pontján, Báziásnál – közölte a a román vízügyi hatóság szóvivője szerdán. A Duna vízszintje 6-7 napon belül elérheti a mínusz 233 centiméteres szintet, ami a cernavodai atomerőmű még működő kettes blokkjának lekapcsolását is szükségessé teszi.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dunavízállásenergiakrízisvízhozamRománia

Ana-Maris Agiu a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva azt mondta, a Duna vízhozama a hidrológusok előrejelzéséhez képest két nappal korábban csökkent a történelmi mélypontra és további apadás várható.

Duna, An aerial view shows a dredge ship at the splitting point of Danube with Bala branch and Old Danube, the place where a controlled underwater explosion took place on the riverbed of the Danube River in Izvoarele village, on August 3, 2026. The blast aimed at deepening the channel and diverting a higher volume of water toward the cooling systems of the Cernavoda Nuclear Power Plant. Local authorities and plant engineers authorized the blasting operations to counteract critically low water levels caused by a prolonged summer heatwave, ensuring the continuous and safe operation of the facility's reactors. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)
A Duna Romániában - Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

A szóvivő megerősítette, hogy kedden két centiméterrel emelkedett a Duna vízszintje a cernavodai atomerőműnél, miután a hadsereg utászai és búvárai felrobbantottak egy zátonyt a Duna 60 kilométernyire lévő elágazásánál, megkönnyítve a víz áramlását a Cernavoda felé vezető Öreg-Dunán.

Cernavodánál szerdán mínusz 217 centiméteres vízállást mértek.

Az előrejelzés szerint – a napi 2-3 centiméteres apadás közepette – a Duna 6-7 napon belül érheti el a mínusz 233 centiméteres szintet, ami az erőmű még működő kettes blokkjának lekapcsolását is szükségessé teszi – magyarázta a szóvivő.

Mágneshorgász, emlékgyűjtő és buborékművész a kiszáradt Duna-mederben

Hiába emelkedett a legnagyobb hazai folyó vízszintje, még mindig drasztikusan alacsony. Az Origo helyszíni riportja a kiszáradt mederből.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!