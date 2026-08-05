Történelmi mélyponton a Duna vízhozama Romániában

Ana-Maris Agiu a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva azt mondta, a Duna vízhozama a hidrológusok előrejelzéséhez képest két nappal korábban csökkent a történelmi mélypontra és további apadás várható.

A Duna Romániában - Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

A szóvivő megerősítette, hogy kedden két centiméterrel emelkedett a Duna vízszintje a cernavodai atomerőműnél, miután a hadsereg utászai és búvárai felrobbantottak egy zátonyt a Duna 60 kilométernyire lévő elágazásánál, megkönnyítve a víz áramlását a Cernavoda felé vezető Öreg-Dunán.

Cernavodánál szerdán mínusz 217 centiméteres vízállást mértek.

Az előrejelzés szerint – a napi 2-3 centiméteres apadás közepette – a Duna 6-7 napon belül érheti el a mínusz 233 centiméteres szintet, ami az erőmű még működő kettes blokkjának lekapcsolását is szükségessé teszi – magyarázta a szóvivő.

Mágneshorgász, emlékgyűjtő és buborékművész a kiszáradt Duna-mederben

Hiába emelkedett a legnagyobb hazai folyó vízszintje, még mindig drasztikusan alacsony. Az Origo helyszíni riportja a kiszáradt mederből.