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Duna

Tovább apad a Duna, másodpercenként 1300 köbméterre csökkenhet a vízhozama

16 perce
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A Duna vízállása rendkívül alacsony, és a következő napokban további apadás várható. A folyó vízhozama Báziásnál augusztus 21-re másodpercenként 1300 köbméterre csökkenhet, ami jóval elmarad az augusztusi sokéves átlagtól.
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Dunaaszályalacsony vízálláskánikulaRomániaenergiaválság

A következő napokban tovább apadhat a Duna, amelynek vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál augusztus 21-re másodpercenként 1300 köbméterre csökkenhet – közölte pénteken a román Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet a Maszol beszámolója szerint.

A Duna kiszáradt medrében álló madarak Rasova településnél 2026. augusztus 12-én. A folyó rekordalacsony vízszintje miatt leállították Románia egyetlen atomerőművét. Birds stand on the dried-out riverbed of Danube in Rasova village, August 12, 2026. Romania began on August 13, 2026 the complete shutdown of its only nuclear plant after water levels in the Danube, used to cool the site, fell to a record low, the national nuclear energy company said. It is the plant's first shutdown since a 2003 drought, as unprecedented heatwaves and rain shortages across Europe this year have caused the level of the Danube -- whose waters help cool the plant -- to plummet. Alternative sources, including from wind power generation, as well as imports, are expected to cover electricity supply, it said, reiterating an appeal for "responsible consumption". (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)
A Duna kiszáradt medrében álló madarak Rasova településnél 2026. augusztus 12-én. A folyó rekordalacsony vízszintje miatt leállították Románia egyetlen atomerőművét.
Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

A hidrológiai előrejelzés alapján pénteken és szombaton másodpercenként 1400 köbméter körül stagnálhat a vízhozam Báziásnál, ezt követően azonban ismét enyhe csökkenés várható. Az Agerpres szerint a jelenlegi érték is jelentősen elmarad az augusztusra jellemző, másodpercenkénti 3900 köbméteres sokéves átlagtól.

A Duna alacsony vízállása az energiatermelést is érinti

A Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt leállították a cernavodăi atomerőmű mindkét reaktorát, amelyek Románia villamosenergia-termelésének mintegy 20 százalékát biztosították.

A román energiaügyi minisztérium korábban többször jelezte, hogy az ország villamosenergia-rendszerében több lehetőség is rendelkezésre áll a kieső termelés pótlására. Ezek között említették a szélerőműveket, a rovinari-i széntüzelésű hőerőművet és a vízerőműveket.

A tárca tájékoztatása szerint szükség esetén Románia vezetékrendszere akár 4000 megawatt villamos energia importját is lehetővé teszi. Az európai hálózatirányítók folyamatosan egyeztetnek a regionális energiahelyzetről annak érdekében, hogy az extrém időjárási körülmények ellenére is biztosítani lehessen az érintett országok áramellátását.

Felelős fogyasztásra kérik a lakosságot

A román energiaügyi minisztérium továbbra is arra kéri a lakosságot és a vállalatokat, hogy takarékosan használják a villamos energiát, különösen a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban. A tárca szerint ezzel mérsékelhető az ország villamosenergia-rendszerére nehezedő terhelés.

 

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