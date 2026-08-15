Tovább apad a Duna, másodpercenként 1300 köbméterre csökkenhet a vízhozama

A következő napokban tovább apadhat a Duna, amelynek vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál augusztus 21-re másodpercenként 1300 köbméterre csökkenhet – közölte pénteken a román Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet a Maszol beszámolója szerint.

A Duna kiszáradt medrében álló madarak Rasova településnél 2026. augusztus 12-én. A folyó rekordalacsony vízszintje miatt leállították Románia egyetlen atomerőművét.

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

A hidrológiai előrejelzés alapján pénteken és szombaton másodpercenként 1400 köbméter körül stagnálhat a vízhozam Báziásnál, ezt követően azonban ismét enyhe csökkenés várható. Az Agerpres szerint a jelenlegi érték is jelentősen elmarad az augusztusra jellemző, másodpercenkénti 3900 köbméteres sokéves átlagtól.

A Duna alacsony vízállása az energiatermelést is érinti

A Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt leállították a cernavodăi atomerőmű mindkét reaktorát, amelyek Románia villamosenergia-termelésének mintegy 20 százalékát biztosították.

A román energiaügyi minisztérium korábban többször jelezte, hogy az ország villamosenergia-rendszerében több lehetőség is rendelkezésre áll a kieső termelés pótlására. Ezek között említették a szélerőműveket, a rovinari-i széntüzelésű hőerőművet és a vízerőműveket.

A tárca tájékoztatása szerint szükség esetén Románia vezetékrendszere akár 4000 megawatt villamos energia importját is lehetővé teszi. Az európai hálózatirányítók folyamatosan egyeztetnek a regionális energiahelyzetről annak érdekében, hogy az extrém időjárási körülmények ellenére is biztosítani lehessen az érintett országok áramellátását.

Felelős fogyasztásra kérik a lakosságot

A román energiaügyi minisztérium továbbra is arra kéri a lakosságot és a vállalatokat, hogy takarékosan használják a villamos energiát, különösen a 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban. A tárca szerint ezzel mérsékelhető az ország villamosenergia-rendszerére nehezedő terhelés.