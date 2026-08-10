Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
duna

Nem volt tartós a Duna vízszintjének emelkedése, leállhat egy román atomerőmű

3 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Pénteken és szombaton kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el a Cernavodától 60 kilométernyire található elágazásnál, aminek hatására másodpercenként mintegy 50 köbméterrel több víz jutott az erőmű felé vezető Öreg-Dunába. Azonban a Duna vízszintjének emelkedése végül nem bizonyult tartósnak, így Alexandru Busoi energetikai államtitkár hétfőn azt közölte, fel kell készülni arra, hogy néhány napig teljesen le kell fog állni a romániai atomerőmű.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dunaatomerőművízszintRománia

Nem bizonyult tartósnak a Duna vízszintjének emelkedése Cernavodánál, fel kell készülni arra, hogy néhány napig teljesen le kell fog állni a romániai atomerőmű - jelentette be Alexandru Busoi energetikai államtitkár hétfőn.

Duna, Románia, uszály, elsüllyesztés, vízhiány
Nem bizonyult tartósnak a Duna vízszintjének emelkedése / Fotó: Facebook/Irinel Ionel Scriosteanu

Nem bizonyult tartósnak a Duna vízszintjének emelkedése a romániai atomerőműnél

Pénteken és szombaton kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el a Cernavodától 60 kilométernyire található elágazásnál, minek hatására másodpercenként mintegy 50 köbméterrel több víz jutott az erőmű felé vezető Öreg-Dunába, de a jelek szerint a javuló tendencia nem volt tartós - mutatott rá Busai az RFI román adásában.

Amennyiben le kell állítani az atomerőmű még működő, az ország energiaszükségletének 10 százalékát fedező 700 megawattos kettes blokkját is, az elosztó hálózatot kezelő Transelectrica várhatóan 10-30 százalékos korlátozást fog bevezetni a nagy ipari fogyasztók számára az esti csúcsidőben, de a lakossági fogyasztókat ez nem érinti - mondta az államtitkár.

Mindeközben hazánkban tovább javult a helyzet a Paksi Atomerőműnél: a Duna vízszintje hétfő reggel már 19 centiméterrel állt az egy héttel korábbi mélypont felett. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn azt közölte, a kedvezőbb vízállásnak köszönhetően megkezdődött egy újabb paksi turbina visszakapcsolási folyamata, estétől pedig a második blokk 3-as turbinája is megkezdheti az áramtermelést.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!