Nem volt tartós a Duna vízszintjének emelkedése, leállhat egy román atomerőmű

Nem bizonyult tartósnak a Duna vízszintjének emelkedése Cernavodánál, fel kell készülni arra, hogy néhány napig teljesen le kell fog állni a romániai atomerőmű - jelentette be Alexandru Busoi energetikai államtitkár hétfőn.

Nem bizonyult tartósnak a Duna vízszintjének emelkedése / Fotó: Facebook/Irinel Ionel Scriosteanu

Nem bizonyult tartósnak a Duna vízszintjének emelkedése a romániai atomerőműnél

Pénteken és szombaton kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el a Cernavodától 60 kilométernyire található elágazásnál, minek hatására másodpercenként mintegy 50 köbméterrel több víz jutott az erőmű felé vezető Öreg-Dunába, de a jelek szerint a javuló tendencia nem volt tartós - mutatott rá Busai az RFI román adásában.

Amennyiben le kell állítani az atomerőmű még működő, az ország energiaszükségletének 10 százalékát fedező 700 megawattos kettes blokkját is, az elosztó hálózatot kezelő Transelectrica várhatóan 10-30 százalékos korlátozást fog bevezetni a nagy ipari fogyasztók számára az esti csúcsidőben, de a lakossági fogyasztókat ez nem érinti - mondta az államtitkár.