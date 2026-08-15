Káosz az EasyJetnél: csaknem száz járatot töröltek

Mintegy száz járatát törölte szombaton és vasárnap az Easyjet légitársaság franciaországi vállalata légiutas-kísérőinek sztrájkja miatt. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik.

Mintegy száz járatát törölte szombaton és vasárnap az Easyjet légitársaság - Fotó: Pexels

"Az egész hétvégére tervezettek közül körülbelül száz járatot előre töröltek, és alternatív lehetőségeket kínáltak az utasoknak, mint például, hogy ingyenesen elutazhatnak egy másik járattal" - mondta az AFP hírügynökségnek a brit fapados légitársaság szóvivője.

Az EasyJet internetes oldalán található járatinformációk szerint legalább 98 járatot töröltek a hétvégén, ebből 47-et szombaton és 51-et vasárnap, ami a tervezett járatok több mint felét jelenti - mondta az AFP-nek William Bourdon, a SNPNC-FO szakszervezet egyik vezetője.

Hozzátette: "a sztrájk nagyon népszerű", a 340 légiutaskísérőnek -, akik a hétvégén dolgoztak volna -, 68 százaléka sztrájkol, a regionális bázisok szerint eltérő arányban. Harminc járatot töröltek például Lyonban, 23-at a párizsi Roissy Charles-de-Gaulle repülőtéren és ötöt Bordeaux-ban.

Elmondta, hogy a munkabeszüntetés fő követelése a menetrendek stabilitása, mert vannak olyan légiutas-kísérők, akiknek hetente 50-60 alkalommal változik a beosztása. Ha nincs elegendő személyzet az egyik légi bázison, a cég egy másik bázisról küld át munkavállalókat, ahova aztán más munkavállalókat kell áthelyeznie, így egy állandó mozgásban lévő rendszer jön létre - mondta a francia sajtónak a szakszervezeti vezető.

Példaként elmondta az egyik légiutas-kísérő esetét, akit miután egy Lyon-Bordeaux járatra osztottak be, az indulás előtti nap megtudta, hogy négy napig Portóból kell indulnia, mielőtt a beosztását ismételten módosították az utolsó pillanatban, hogy Lyon, Nantes és Marrákes között repkedjen.

Az EasyJet France szakszervezeti szövetsége szerdán jelentette be, hogy sztrájkot hirdet augusztus 14-én és 15-én, miután a munkakörülmények javításáról folytatott tárgyalások kudarcot vallottak a vezetőséggel.

A három szakszervezet előzetesen sztrájkbejelentést tett közzé augusztus 7. és szeptember 2. közötti időszakra, a munkakörülmények "folyamatos romlására" hivatkozva.