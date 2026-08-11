Soha nem látott sebességgel terjed az ebolajárvány: 2000 halálos áldozatot követelt eddig

Legalább 2000 ember halt meg a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő ebolajárványban, amely a legfrissebb kormányzati adatok szerint az eddigi leggyorsabban növekvő betegség a régióban.

2000 halálos áldozatot követelt az ebolajárvány Kongóban. Fotó: BENEDICTION MURHABAZI / AFP

2000 halálos áldozatot követelt az ebolajárvány Kongóban

A kedden éjszaka közzétett adatok szerint összesen 4381 megerősített ebolás esetet regisztráltak, köztük 2011 halálesetet. Jelenleg összesen 704 beteg van kórházban és elkülönítve.

Az aggasztó adatok csaknem három hónappal azután érkeztek, hogy május 15-én kihirdették a járvány kitörését. Miközben a járványnak körülbelül 9 hétre volt szüksége ahhoz, hogy elérje az 1000 halálos áldozatot, a következő 1000 haláleset regisztrálásához már mindössze csak 3 hét kellett. Ez alátámasztja a mentőcsapatok panaszait, miszerint a segítség nem jut el elég gyorsan a távoli településekre.

Ez az ebolajárvány a korábbiaktól meglehetősen eltérő, mivel a ritka Bundibugyo vírus ellen nincsenek jóváhagyott vakcinák vagy kezelések. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn közölte, hogy a járvány februárban kezdődött, jóval azelőtt, hogy a hatóságok észlelték volna Kongó egyik legeldugottabb és legsebezhetőbb területén - írta az AP News.