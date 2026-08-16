80 percet késett a mentő, meghalt a 39 éves édesanya

Egy ötgyermekes édesanya szívrohamban halt meg, miután 80 percet kellett várni a mentőre, így férje egyedül próbálta újraéleszteni otthon. A 39 éves Michelle Roberts 2024 októberében, a tragikus napon otthon volt, amikor hirtelen gyomorégéshez hasonló érzést tapasztalt a torkában.

Az édesanya életét már nem lehetett megmenteni, mire kiérkeztek a mentők / Fotó: Unsplash

Az édesanya maga hívott segítséget

Michelle felhívta 43 éves férjét, Ben Robertset, majd a 111-es egészségügyi segélyvonalat is tárcsázta, hogy elmondja a tüneteit. Ben időközben hazaért, Michelle pedig a telefonhívás végén azt az információt kapta, hogy mentőt küldenek hozzá. Ben elkészítette a gyerekek vacsoráját, majd röviddel később felment megnézni a feleségét. Az ágyon összeroskadva találta, és Michelle már nem lélegzett. Azonnal megkezdte az újraélesztést.

Miközben próbálta megmenteni felesége életét, Ben állítása szerint a 999-et is felhívta, hogy megtudja, mikor érkezik a mentő, de nem tudtak neki pontos időpontot mondani. Közel egy órán keresztül folytatta az újraélesztést, miközben elmondása szerint vér kezdett ömleni Michelle szeméből, füléből és szájából. A történteket a gyerekek is végignézték. Végül megérkezett a mentő, de már túl késő volt, Michelle-t halottnak nyilvánították.

Az eset kivizsgálása során az illetékes integrált egészségügyi szervezet (ICB) levélben tájékoztatta Bent arról, hogy a 111-es és a 999-es segélyhívó szolgálatok között az információátadásban késedelmek történtek. A Bedfordshire-ben élő Ben így emlékezett vissza a történtekre:

Azóta teljesen lejtőre került az életem. Elvesztettem a feleségemet, és elvesztettem a munkámat. Két hónappal később visszamentem dolgozni, de a szociális szolgálat bekapcsolódott, és azt mondták, fel kell mondanom, mert nem tudnék megfelelően gondoskodni a gyerekeimről. Most egyedül vagyok, nagyon kevés segítséggel, öt gyerek maradt rám.

Ben most ügyvédet bízott meg, hogy keresetet indítson a brit egészségüggyel szemben a mentő késése miatt. A mentőszolgálat elismerte, hogy az aznapi reakciójuk nem felelt meg annak a színvonalnak, amelyet a betegek és családtagjaik joggal várhatnak el, és bocsánatot kértek Bentől.