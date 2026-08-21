Mellkasára kötötte a babáját, majd futópadon edzett az anya – sokan kiakadtak a videón

Egy ötgyermekes influenszer komoly kritikákat kapott, miután újszülött gyermekét is magával vitte egy késő esti edzésre. Angela Holm felvétele csaknem 2,5 millió megtekintésnél jár, sokan azonban úgy vélik, túl nagy kockázatot vállalt a babával – adta hírül a New York Post.

Újszülötttel a mellkasán edz az anya, sokan teljesen kiakadtak.

Fotó: képernyőfotó/TikTok

Saját termékét is reklámozta a videóban

A videón Holm este 9 óra után egy sötét, kihalt parkolón keresztül érkezik egy edzőterembe. A csecsemőt a mellkasára rögzíti, majd futópadon kezd edzeni.

Ez teljesen őrült

– írta az egyik felháborodott hozzászóló. Mások „veszélyesnek és felelőtlennek” nevezték a történteket, és azt kérdezték, mi történne, ha az anya megbotlana és ráesne a gyermekre.

A felvétel nem csupán Holm szülés utáni edzésébe enged betekintést, hanem egyben reklám is.

Az influenszer a videóban saját babahordozóját is reklámozza, amelyben a csecsemő a szülő mellkasára rögzítve utazhat. A termék ára 129 dollár, vagyis nagyjából 40 ezer forint.

A kritikusok aggodalmait egy korábbi brit kutatás is alátámasztja: a Birmingham Children’s Hospital NHS Foundation Trust szakemberei 29 olyan gyermeket vizsgáltak, akik akkor sérültek meg, amikor egy felnőtt futópadot használt.

Több esetben súlyos égési sérülések és maradandó hegek alakultak ki.

A kutatók arra figyelmeztettek, hogy a futópadok komoly veszélyt jelenthetnek a kisgyermekekre, a balesetek pedig megfelelő óvatossággal megelőzhetők lennének. Szerintük ebben a szülőknek és a gyártóknak egyaránt fontos szerepük van.

Többen mégis megvédték az édesanya edzésmódszerét

Az amerikai National Independent Health Club Association is arra figyelmezteti a szülőket, hogy csecsemőket ne vigyenek fitneszgépek és súlyzók közelébe, mivel egy edzőteremben számos veszélyforrás leselkedhet rájuk, az éles felületektől a nehéz eszközökig.

Holm ennek ellenére számos támogató kommentet is kapott. Többen azt dicsérték, hogy a szülés után is igyekszik mozogni és időt szakítani a testmozgásra.

Nagyon nehéz volt a szülés utáni időszak, és az edzőterem volt az egyetlen dolog, ami segített. Büszke vagyok rád, anya

– írta egyik követője.