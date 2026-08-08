Öt hiba, amit soha ne kövess el edzés közben – különösen hőség idején

Luis Tibbles személyi edző öt gyakori hibára hívta fel a figyelmet, amelyeket nagy melegben érdemes elkerülni. Az edzés hőségben akkor lehet biztonságosabb, ha a terhelést, a folyadékpótlást és az időzítést is a magas hőmérséklethez igazítjuk.

Az edzés hőségben komoly terhelést jelent a szervezetnek. Mutatjuk azt az öt hibát, amely növelheti a kiszáradás és a rosszullét kockázatát

A hőségben edzés veszélyei: mit ne csináljunk?

A nagy meleg jelentősen megterheli a szervezetet, ezért hőségben az edzést is érdemes a körülményekhez igazítani. A magas hőmérséklet csökkentheti a teljesítményt, felgyorsíthatja a kiszáradást, és növelheti a rosszullét kockázatát. Luis Tibbles személyi edző az Independent hasábjain öt olyan hibára hívta fel a figyelmet, amelyet érdemes elkerülni.

Ne kezdjük túl nagy intenzitással az edzést!

Ne sportoljunk a nap legmelegebb óráiban!

Ne csak edzés közben igyunk!

Ne együnk közvetlenül a nagy terhelés után!

Ne hagyjuk figyelmen kívül a rosszullét jeleit!

1. Ne kezdjük túl intenzíven

Hőségben nem érdemes ugyanazt a teljesítményt elvárni magunktól, mint 10–15 fokkal hűvösebb időben. Célszerű lassabban kezdeni, és fokozatosan emelni a pulzust, hogy a szervezet alkalmazkodni tudjon a terheléshez.

2. Ne a legmelegebb órákban eddzünk

Harminc fok felett érdemes kerülni a délutáni csúcshőséget. Biztonságosabb kora reggel vagy késő este sportolni, amikor már alacsonyabb a hőmérséklet.

3. Ne csak edzés közben hidratáljunk

Ha valaki csak sportolás közben kezd inni, könnyen lehet, hogy már eleve folyadékhiányosan kezdi az edzést. A hidratálásra egész nap figyelni kell, erős izzadás esetén pedig az elektrolitok pótlása is fontos lehet.

4. Ne együnk azonnal edzés után

Hosszabb, nagy melegben végzett mozgás után előbb hagyjuk lehűlni a szervezetet. Érdemes először folyadékot pótolni, és csak a testhőmérséklet rendeződése után enni.

5. Ne hagyjuk figyelmen kívül a tüneteket

Szédülés, hányinger, ájulásérzés vagy erős túlmelegedés esetén azonnal abba kell hagyni a mozgást. Ilyenkor le kell ülni, pihenni és hagyni, hogy a szervezet lehűljön.