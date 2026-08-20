Jön a szuperhold! Ezeket a különleges égi jelenségeket ne hagyd ki

Az égi jelenségek sora 2026 hátralévő részében is több látványos eseményt tartogat, a következő évtizedekben pedig ritka napfogyatkozás, közeli aszteroida-elhaladás és különleges bolygóegyüttállás is várható. A NASA 2026-os csillagászati eseményeket összegző listája alapján az év végéig több meteorraj és két szuperhold is megfigyelhető lesz.
Ezek az égi jelenségek várnak ránk 2026 hátralévő részében
A NASA összesítése szerint 2026 augusztusának második felétől az év végéig több meteorraj is érkezik, emellett több bolygó oppozíciója és két szuperhold is szerepel a naptárban.
Az év hátralévő részében az alábbi események várhatók:
- szeptember 23. – szeptemberi nap-éj egyenlőség;
- szeptember 25. – a Neptunusz oppozíciója;
- október 4. – a Szaturnusz oppozíciója;
- október 7. – a Draconidák meteorraj;
- október 21–22. – az Orionidák meteorraj;
- november 4–5. – a Tauridák meteorraj;
- november 17. – a Leonidák meteorraj;
- november 24. – szuperhold;
- november 25. – az Uránusz oppozíciója;
- december 13–14. – a Geminidák meteorraj;
- december 21. – decemberi napforduló;
- december 21–22. – az Ursidák meteorraj;
- december 24. – szuperhold.
A NASA a Geminidákat külön is kiemeli az év jelentős eseményei között. A meteorraj maximuma december 13–14-én várható, a megfigyelésre pedig az éjfél utáni órák kínálhatnak kedvező lehetőséget. A Geminidák meteorjai között zöldes színűek is megfigyelhetők.
Karácsony estéjén újabb látványosság következik: december 24-én szuperhold lesz. A jelenség akkor alakul ki, amikor a telihold a Földhöz közeli pályaszakaszán jár, ezért a megszokottnál nagyobbnak és fényesebbnek tűnhet.
2027-ben jön az évszázad egyik leghosszabb teljes napfogyatkozása
A következő évtizedek egyik kiemelkedő csillagászati eseménye már 2027-ben bekövetkezik. Augusztus 2-án lesz az évszázad második leghosszabb teljes napfogyatkozása, amelynek teljes fázisa körülbelül 6 perc 24 másodpercig tart.
A jelenség megfigyelésére Észak-Afrika kínálja majd a legkedvezőbb lehetőséget. Ennél hosszabb teljes napfogyatkozásra 2114-ig nem kerül sor.
Az Apophis 2029-ben rendkívül közel kerül a Földhöz
2029. április 13-án a 99942 Apophis aszteroida mintegy 31 ezer kilométerre halad el a Föld mellett. Ez körülbelül tizede a Föld és a Hold közötti átlagos távolságnak.
A nagyméretű aszteroida megfelelő körülmények között szabad szemmel is láthatóvá válhat. A Timeanddate.com szerint Európa, Afrika és Ázsia egyes részeiről összesen mintegy kétmilliárd ember számára nyílhat lehetőség a megfigyelésére.
Meteorvihar és ritka bolygóegyüttállás is várható
2031. november 17–18-án különleges Leonida-aktivitás következhet. A Föld ekkor a Tempel–Tuttle-üstökös által hátrahagyott friss törmelékfelhőn halad át, ami a szokásosnál jóval nagyobb meteoraktivitást eredményezhet. Újabb ritka eseményre 2040. szeptember 8-án kerül sor. Ekkor a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz, valamint a holdsarló az égbolt ugyanazon viszonylag kis területén lesz megfigyelhető. Az öt bolygó szabad szemmel is látható.
2052-ben érkezik az évszázad legközelebbi szuperholdja
2052. december 6-án a Hold mintegy 356 424 kilométerre lesz a Földtől, és a megszokottnál körülbelül 14 százalékkal nagyobbnak tűnhet. A Timeanddate.com ezt az évszázad legközelebbi szuperholdjaként tartja számon.
Kilenc évvel később egy még ismertebb égitest tér vissza. A Halley-üstökös mintegy 76 éves keringési periódusa után 2061-ben ismét megfigyelhető lesz a Földről. Következő visszatérésének kiemelt időpontja július 29., amikor sötét égbolt alatt várhatóan szabad szemmel is jól látható lesz. Az üstökös megfigyeléséről több mint kétezer éves feljegyzések is fennmaradtak.