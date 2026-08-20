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égi jelenség

Jön a szuperhold! Ezeket a különleges égi jelenségeket ne hagyd ki

57 perce
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Meteorrajok, szuperholdak és ritka bolygóegyüttállások is várják az égbolt megfigyelőit a következő években és évtizedekben. Az égi jelenségek között olyan események is szerepelnek, amelyekre akár több mint száz éve nem volt példa, vagy amelyek megismétlődésére hosszú ideig kell majd várni.
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égi jelenségbolygóegyüttállásszuperholdcsillagászatnapforduló

Az égi jelenségek sora 2026 hátralévő részében is több látványos eseményt tartogat, a következő évtizedekben pedig ritka napfogyatkozás, közeli aszteroida-elhaladás és különleges bolygóegyüttállás is várható. A NASA 2026-os csillagászati eseményeket összegző listája alapján az év végéig több meteorraj és két szuperhold is megfigyelhető lesz.

Az égi jelenségek között 2026 hátralévő részében két szuperhold is várható. The first supermoon of the year, the "Wolf Moon", is pictured before the start of the Stage 1 of the 48th edition of the Dakar Rally 2026, between Yanbu and Yanbu, Saudi Arabia, on January 4, 2026. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
Az égi jelenségek között 2026 hátralévő részében két szuperhold is várható
Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Ezek az égi jelenségek várnak ránk 2026 hátralévő részében

A NASA összesítése szerint 2026 augusztusának második felétől az év végéig több meteorraj is érkezik, emellett több bolygó oppozíciója és két szuperhold is szerepel a naptárban.

Az év hátralévő részében az alábbi események várhatók:

  • szeptember 23. – szeptemberi nap-éj egyenlőség;
  • szeptember 25. – a Neptunusz oppozíciója;
  • október 4. – a Szaturnusz oppozíciója;
  • október 7. – a Draconidák meteorraj;
  • október 21–22. – az Orionidák meteorraj;
  • november 4–5. – a Tauridák meteorraj;
  • november 17. – a Leonidák meteorraj;
  • november 24. – szuperhold;
  • november 25. – az Uránusz oppozíciója;
  • december 13–14. – a Geminidák meteorraj;
  • december 21. – decemberi napforduló;
  • december 21–22. – az Ursidák meteorraj;
  • december 24. – szuperhold.

A NASA a Geminidákat külön is kiemeli az év jelentős eseményei között. A meteorraj maximuma december 13–14-én várható, a megfigyelésre pedig az éjfél utáni órák kínálhatnak kedvező lehetőséget. A Geminidák meteorjai között zöldes színűek is megfigyelhetők.

Karácsony estéjén újabb látványosság következik: december 24-én szuperhold lesz. A jelenség akkor alakul ki, amikor a telihold a Földhöz közeli pályaszakaszán jár, ezért a megszokottnál nagyobbnak és fényesebbnek tűnhet.

2027-ben jön az évszázad egyik leghosszabb teljes napfogyatkozása

A következő évtizedek egyik kiemelkedő csillagászati eseménye már 2027-ben bekövetkezik. Augusztus 2-án lesz az évszázad második leghosszabb teljes napfogyatkozása, amelynek teljes fázisa körülbelül 6 perc 24 másodpercig tart.

A jelenség megfigyelésére Észak-Afrika kínálja majd a legkedvezőbb lehetőséget. Ennél hosszabb teljes napfogyatkozásra 2114-ig nem kerül sor.

Az Apophis 2029-ben rendkívül közel kerül a Földhöz

2029. április 13-án a 99942 Apophis aszteroida mintegy 31 ezer kilométerre halad el a Föld mellett. Ez körülbelül tizede a Föld és a Hold közötti átlagos távolságnak.

A nagyméretű aszteroida megfelelő körülmények között szabad szemmel is láthatóvá válhat. A Timeanddate.com szerint Európa, Afrika és Ázsia egyes részeiről összesen mintegy kétmilliárd ember számára nyílhat lehetőség a megfigyelésére.

Meteorvihar és ritka bolygóegyüttállás is várható

2031. november 17–18-án különleges Leonida-aktivitás következhet. A Föld ekkor a Tempel–Tuttle-üstökös által hátrahagyott friss törmelékfelhőn halad át, ami a szokásosnál jóval nagyobb meteoraktivitást eredményezhet. Újabb ritka eseményre 2040. szeptember 8-án kerül sor. Ekkor a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz, valamint a holdsarló az égbolt ugyanazon viszonylag kis területén lesz megfigyelhető. Az öt bolygó szabad szemmel is látható.

2052-ben érkezik az évszázad legközelebbi szuperholdja

2052. december 6-án a Hold mintegy 356 424 kilométerre lesz a Földtől, és a megszokottnál körülbelül 14 százalékkal nagyobbnak tűnhet. A Timeanddate.com ezt az évszázad legközelebbi szuperholdjaként tartja számon.

Kilenc évvel később egy még ismertebb égitest tér vissza. A Halley-üstökös mintegy 76 éves keringési periódusa után 2061-ben ismét megfigyelhető lesz a Földről. Következő visszatérésének kiemelt időpontja július 29., amikor sötét égbolt alatt várhatóan szabad szemmel is jól látható lesz. Az üstökös megfigyeléséről több mint kétezer éves feljegyzések is fennmaradtak.

 

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