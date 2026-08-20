Jön a szuperhold! Ezeket a különleges égi jelenségeket ne hagyd ki

Az égi jelenségek sora 2026 hátralévő részében is több látványos eseményt tartogat, a következő évtizedekben pedig ritka napfogyatkozás, közeli aszteroida-elhaladás és különleges bolygóegyüttállás is várható. A NASA 2026-os csillagászati eseményeket összegző listája alapján az év végéig több meteorraj és két szuperhold is megfigyelhető lesz.

Az égi jelenségek között 2026 hátralévő részében két szuperhold is várható

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Ezek az égi jelenségek várnak ránk 2026 hátralévő részében

A NASA összesítése szerint 2026 augusztusának második felétől az év végéig több meteorraj is érkezik, emellett több bolygó oppozíciója és két szuperhold is szerepel a naptárban.

Az év hátralévő részében az alábbi események várhatók:

szeptember 23. – szeptemberi nap-éj egyenlőség ;

szeptember 25. – a Neptunusz oppozíciója;

október 4. – a Szaturnusz oppozíciója;

október 7. – a Draconidák meteorraj;

október 21–22. – az Orionidák meteorraj;

november 4–5. – a Tauridák meteorraj;

november 17. – a Leonidák meteorraj;

november 24. – szuperhold;

november 25. – az Uránusz oppozíciója;

december 13–14. – a Geminidák meteorraj;

december 21. – decemberi napforduló;

december 21–22. – az Ursidák meteorraj;

december 24. – szuperhold.

A NASA a Geminidákat külön is kiemeli az év jelentős eseményei között. A meteorraj maximuma december 13–14-én várható, a megfigyelésre pedig az éjfél utáni órák kínálhatnak kedvező lehetőséget. A Geminidák meteorjai között zöldes színűek is megfigyelhetők.

Karácsony estéjén újabb látványosság következik: december 24-én szuperhold lesz. A jelenség akkor alakul ki, amikor a telihold a Földhöz közeli pályaszakaszán jár, ezért a megszokottnál nagyobbnak és fényesebbnek tűnhet.

2027-ben jön az évszázad egyik leghosszabb teljes napfogyatkozása

A következő évtizedek egyik kiemelkedő csillagászati eseménye már 2027-ben bekövetkezik. Augusztus 2-án lesz az évszázad második leghosszabb teljes napfogyatkozása, amelynek teljes fázisa körülbelül 6 perc 24 másodpercig tart.

A jelenség megfigyelésére Észak-Afrika kínálja majd a legkedvezőbb lehetőséget. Ennél hosszabb teljes napfogyatkozásra 2114-ig nem kerül sor.