Égő lakásból ugrott ki egy nő Berlinben – videón az életveszélyes mentés

Múlt pénteken reggel fél hét körül csaptak fel a lángok egy 21 emeletes toronyház 11. emeletén, Berlin Friedrichshain negyedében. A nő az égő lakás ablakpárkányán várta a segítséget, miközben mögötte sűrű, fekete füst gomolygott.
Életveszélyes mentés az égő lakásból
A tűzoltók emelőkosaras létrája nem érte el a 11. emeletet, ezért a nőnek a két emelettel lejjebb várakozó, körülbelül két négyzetméteres mentőkosárba kellett ugrania. Az életveszélyes mentés sikerült, a tűzoltók elkapták. A felvételt az X-en már több mint 3,3 millióan látták. A berlini tűzoltóság szóvivője szerint a mentés hajszálon múlott.
A tűzben összesen 13 ember sérült meg könnyebben, közülük ötöt kórházba szállítottak – számolt be a Szeretlek Magyaroszág az AP News alapján.
Fekete füst és méteres lángok: videón a székesfehérvári lakástűz
Tűz ütött ki szerda dél körül Székesfehérváron, a Toronysoron, ahol egy hatodik emeleti lakás teljes terjedelmében ég. A katasztrófavédelem közlése szerint a tűzoltók az oltás mellett a lakók kimenekítésén is dolgoznak.