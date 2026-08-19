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égő lakás

Égő lakásból ugrott ki egy nő Berlinben – videón az életveszélyes mentés

30 perce
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Drámai mentés zajlott egy berlini toronyháznál, ahol egy nő a 11. emeleten rekedt a tűzben. Az égő lakás ablakából végül két emeletet kellett ugrania, mert a tűzoltók létrája csak a kilencedik emeletig ért fel.
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Múlt pénteken reggel fél hét körül csaptak fel a lángok egy 21 emeletes toronyház 11. emeletén, Berlin Friedrichshain negyedében. A nő az égő lakás ablakpárkányán várta a segítséget, miközben mögötte sűrű, fekete füst gomolygott.

Egy égő lakás ablakából ugrott két emeletet egy nő Berlinben, mert a tűzoltók létrája nem ért fel hozzá. Videó készült az életveszélyes mentésről.
Egy égő lakás ablakából ugrott két emeletet egy nő Berlinben, mert a tűzoltók létrája nem ért fel hozzá. Videó készült az életveszélyes mentésről (illusztráció) Fotó: unsplash.com

Életveszélyes mentés az égő lakásból

A tűzoltók emelőkosaras létrája nem érte el a 11. emeletet, ezért a nőnek a két emelettel lejjebb várakozó, körülbelül két négyzetméteres mentőkosárba kellett ugrania. Az életveszélyes mentés sikerült, a tűzoltók elkapták. A felvételt az X-en már több mint 3,3 millióan látták. A berlini tűzoltóság szóvivője szerint a mentés hajszálon múlott.

A tűzben összesen 13 ember sérült meg könnyebben, közülük ötöt kórházba szállítottak – számolt be a Szeretlek Magyaroszág az AP News alapján.

Fekete füst és méteres lángok: videón a székesfehérvári lakástűz

Tűz ütött ki szerda dél körül Székesfehérváron, a Toronysoron, ahol egy hatodik emeleti lakás teljes terjedelmében ég. A katasztrófavédelem közlése szerint a tűzoltók az oltás mellett a lakók kimenekítésén is dolgoznak.

 

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