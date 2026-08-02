Egy négyéves kisfiú is meghalt: kisrepülő zuhant le Szlovákiában

Hárman, köztük egy négyéves kisfiú is meghalt abban a repülőgép-balesetben, amely a szlovákiai Nagyócsa közelében történt – adta hírül a noviny.sk.

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A lap a TV JOJ riportjára hivatkozva azt írja, egy sétarepülésről volt szó, amelyen egy 38 éves férfi vett részt négyéves kisfiával a besztercebányai kerületben található településen. A Cesna típusú gépet egy 48 éves tapasztalt pilóta vezette, aki korábban a hadseregnél szolgált. A szemtanúk szerint a gép alacsonyan repült, hirtelen fekete füst csapott fel belőle, majd robbanást hallottak. A jármű fának csapódott, beleakadt az arra futó elektromos vezetékekbe, majd a földre zuhant. A helyszínre azonnal mentőegységek siettek, ám a két utas és a pilóta életét nem sikerült megmenteni.

A baleset körülményeit vizsgálják, a rendőrség egyelőre nem közölte, mi okozta pontosan a tragédiát.



