El Niño: meleg nyár után forró őszre figyelmeztetnek a szakemberek

Noha jelenleg mindenki az extrém meleg nyárral, a kánikulával és a folyó- és állóvizek aggasztóan alacsony vízszintjével van elfoglalva, a szakemberek már most kongatják a vészharangot, és figyelmeztetnek: az ősz sem lesz különb. António Guterres ENSZ-főtitkár New Yorkban beszélt arról: az El Niño időjárási jelenség rekordhőséget hozhat.

António Guterres ENSZ-főtitkár szerint az El Niño különösen forró őszt hozhat

Fotó: ALI RUHLUEL / AFP

Mi vár ránk az év végéhez közeledve?

Guterres egész konkrétan így fogalmazott:

Az El Niño már nem a küszöbön, de a házban van, és fűteni kezd!

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) az El Niño-jelenséget négy fokozat (gyenge, mérsékelt, erős vagy nagyon erős) szerint osztályozza. Úgy vélik, a mostani a második legmagasabb fokozat, azaz erős lesz. A szervezet szerint az El Niño a már most is magas óceáni hőmérsékletekkel és az Indiai-óceánon zajló más éghajlati jelenségekkel együtt alaposan felboríthatja a globális időjárási normákat. A jelenség tetőzését idén novemberre várják.

Mi az az El Niño és mit várhatunk tőle?

Az El Niño-jelenség 2-7 év közötti időszakonként alakul ki a Csendes-óceán középső és keleti medencéjében. Hatására várhatóan átlag feletti hőmérséklet alakul majd ki szinte minden földrészen. Afrika, Dél-Európa, az Arab-félsziget, az indiai szubkontinens, Kelet-Ázsia, Közép-Amerika, a Karib-térség, Dél-Afrika, valamint Dél-Amerika, Ausztrália és Új-Zéland lesz leginkább érintett.

A WMO előrejelzései szerint átlag feletti csapadékmennyiség várható a hatására Afrika szarva térségében, Közép-Ázsia egyes részein, Dél-Európában, Észak-Amerika nyugati felén és Dél-Amerika délkeleti térségében, ugyanakkor az indiai szubkontinensen, Ausztrália déli és keleti tájain, Közép-Amerika déli részén, a Karib-térség egyes területein, Dél-Amerika északnyugati részén, valamint Észak-Európában az átlagosnál szárazabb időjárás valószínű.

Ha nem lépünk fel – az emberek védelmében és a válság okának megszüntetéséért –, a veszélyek egyre halálosabbak lesznek

– jelentette ki az ENSZ-főtitkár, összegezve a ránk váró veszélyeket.

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