Élő adásban aludt el a műsorvezető, majd saját magán viccelődött - videó

Dominique Dillon, a FOX 13 Memphis híradósa akaratán kívül lett az internet új kedvence, miután egy élő adásban pillanatokra elbóbiskolt. A videót már csaknem félmillióan látták, a nézők többsége azonban nem gúnyolódott rajta – inkább együttérzéssel reagált.

Félmillióan látták, ahogy elaludt az élő adásban – mégsem támadták a híradóst.

Fotó: Instagram/képernyőfotó

A július 29-i reggeli adásban a nemrég második gyermekének életet adó műsorvezető egyszer csak lehunyta a szemét, és a kezére hajtotta a fejét, miközben a helyszíni tudósító arra várt, hogy újra megszólalhasson. A jelenetet egy néző osztotta meg az Instagramon, a felvétel pedig pillanatok alatt vírusként kezdett terjedni – vette észre a Nieuwsblad.

Két kisgyerek mellett sokan megértették

A kommentelők többsége szerint nem a híradóst kell hibáztatni. Dominique Dillon nemrég tért vissza a munkába a szülési szabadságáról, otthon pedig két kisgyermek várja.

Két pici gyereke van. Mutassatok egy kis megértést!

– írta egy hozzászóló.

Mások inkább azt kifogásolták, hogy a rendező túl sokáig hagyta kamerán az elaludt műsorvezetőt.

„Miért mutatták ilyen sokáig? A producernek hamarabb váltania kellett volna.” – fogalmazott egy néző.

Egy másik amerikai híradós is megszólalt az ügyben, elárulva, hogy vele is előfordult már hasonló, igaz, nála ez csak a reklámszünetben történt, így a nézők nem láthatták.

Saját magán is nevetett az elaludt híradós

Dominique Dillon sem sértődött meg a történteken. Az adás után Facebook-oldalán mindössze ennyit írt:

Jó éjt, Memphis!

A poén a reggeli műsor, a Good Morning Memphis címére utalt. Nem sokkal később egy újabb bejegyzésben Arnold Schwarzenegger egyik ismert idézetét osztotta meg:

Minden reggel két lehetőséged van: tovább alszol az álmaiddal, vagy felébredsz, és teszel azért, hogy valóra váljanak.

Kollégája, Ernie Freeman sem hagyta ki a ziccert: közös fotójuk mellé azt írta, hogy „Most, hogy vége a nagy műsornak, Dominique végre szundíthat egyet.”

Dominique Dillon és kollégája, Ernie Freeman a FOX13 Memphis egyik közös fotóján. Fotó: Ernie Freeman / Facebook

Az alvás máskor is okozott már meghökkentő helyzetet: Kassán egy idegen férfit találtak alva egy utasszállító fedélzetén, miután észrevétlenül feljutott a gépre.