Rejtélyes elefántpusztulás Kenyában: a gazdák szerint nem tőlük származott a méreg

Újabb fejlemények láttak napvilágot annak a tragédiának az ügyében, amelyben 15 elefánt pusztult el Kenya déli részén, az Amboseli Nemzeti Park közelében. A hatóságok szerint az állatok feltehetően a park melletti földekre tévedtek, ahol ciánnal szennyezett paradicsomot fogyasztottak. Az előzetes laborvizsgálatok ciánt mutattak ki az elefántok szervezetében, de a mérgező anyag eredetét továbbra sem sikerült tisztázni – írja az ABC News.

Fiatal afrikai szavannai elefánt (Loxodonta africana) anyjával és a csordával Kenyában.

Fotó: AFP

A gazdák szerint nem tőlük származhatott a méreg

A Kenyai Vadvédelmi Szolgálat (KWS) közlése szerint a boncolások során paradicsommaradványokat találtak az elefántok gyomrában. A szakemberek azt is megállapították, hogy az állatok pusztulásuk előtt bénulásra és légzési nehézségekre utaló tüneteket mutattak, amelyek ciánmérgezésre utalnak.

A park közelében gazdálkodók azonban határozottan visszautasítják, hogy az általuk használt növényvédő szerek okozták volna a tragédiát.

Elvis Muchai paradicsomtermesztő szerint húsz éve dolgozik a térségben, de soha nem találkozott ciánt tartalmazó mezőgazdasági vegyszerrel.

Arról a vegyszerről, amiről beszélnek, itt még soha nem hallottunk

– mondta. Hozzátette, hogy a forgalomban lévő növényvédő szereket a kenyai hatóságok ellenőrzik, ezért szerinte kizárt, hogy ilyen anyag került volna a terményeikre.

Tovább keresik a cián eredetét

Dr. Isaac Lekolool, a KWS állatorvosi szolgálatának vezetője közölte, hogy az első laboreredmények valóban cián jelenlétére utalnak, de további vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, milyen mennyiségben került a méreg az állatok szervezetébe, és pontosan honnan származott. A szakemberek jelenleg az elefántok vérmintáit is elemzik.

A hatóságok egy korábbi feltételezést is elvetettek:

már nem tartják valószínűnek, hogy a cián illegális bányászati tevékenységből került volna a természetbe.

Furcsának tartják, hogy csak az elefántok pusztultak el

A gazdák szerint több kérdés is megválaszolatlan maradt. Arra hívják fel a figyelmet, hogy ugyanazokon a földeken kecskék, szarvasmarhák és más vadon élő állatok – például gazellák – is táplálkoznak, mégsem pusztultak el.