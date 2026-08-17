Elefántcsorda taposott halálra két nőt Indiában

A tragédia hétfőn reggel történt Barkipona faluban, a Rajrappa rendőrőrs illetékességi területén. A 60 éves Sabina Khatoon és a 37 éves Dhano Devi éppen egy földön dolgozott, amikor egy elefántcsorda rájuk támadt.

Elefántcsorda taposta halálra a két nőt - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A fiatalabb nő a helyszínen meghalt, az idősebb nőt pedig még kórházba vitték, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták megmenteni.

A két áldozat holttestét egy állami kórházba szállították, ahol boncolást végeznek rajtuk – közölte Krishna Kumar, a Rajrappa rendőrőrs vezetője.

Több mint 40 elefánt kóborol a környéken

Nitish Kumar, a Ramgarh körzeti erdészeti tisztviselője szerint összesen 44 elefántot láttak a térségben.

Az állatok két csoportra váltak szét, és jelenleg is a környéken mozognak.

A hatóságok ezért elefántriasztást rendeltek el Gola, Chitarpur és Dulmi térségében található falvakban – írja az NDTV.

A további támadások megelőzésére egy gyorsreagálású csapatot is bevetettek. A szakemberek dobokat, petárdákat és fáklyákat használnak, hogy megpróbálják távol tartani az elefántcsordákat a lakott területektől.

14 éven át üldözte ugyanazt a családot a gyilkos elefánt, négy családtagot ölt meg

Egy nepáli férfi családját éveken át rettegésben tartotta egy hírhedt vad elefánt, amely a beszámolók szerint négy hozzátartozóját ölte meg. Az elefánttámadás-sorozat még azután sem ért véget, hogy a család több tíz kilométerrel arrébb költözött, hogy elmeneküljön az állat elől.