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kenya

Tömeges elefántpusztulást okozhatott a mérgezett paradicsom

28 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Évtizedek óta nem történt ilyen súlyos elefántpusztulás az Amboseli térségében. A kenyai hatóságok szerint 15 elefánt halálát cianidot tartalmazó növényvédőszer okozhatta.
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kenyaelefántparadicsom

Egy elefánt gyakran elhagyja a védett területeket, amikor élelmet és vizet keres, ezért könnyen betévedhet a közeli földekre. Afrikában most valószínűleg permetezett paradicsom okozott tömeges mérgezést, a szándékosságot azonban egyelőre kizárták – írta meg a BBC.

Tizenöt elefánt pusztult el Kenya déli részén, miután feltehetően növényvédőszerrel kezelt paradicsomot fogyasztottak egy mezőgazdasági területen.
Tizenöt elefánt pusztult el Kenya déli részén, miután feltehetően növényvédőszerrel kezelt paradicsomot fogyasztottak egy mezőgazdasági területen (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Cianidtartalmú növényvédőszer ölhetett meg tizenöt elefántot

Tizenöt elefánt pusztult el Kenya déli részén, az Amboseli Nemzeti Park közelében. A hatóságok gyanúja szerint az állatok közeli mezőgazdasági területekre tévedtek, ahol növényvédőszerrel kezelt paradicsomot fogyasztottak.

A Kenyai Vadvédelmi Szolgálat előzetes laboratóriumi vizsgálatai cianidot mutattak ki az elefántok teteméből vett mintákban. Tíz állatot még életben találtak meg, de bénulásra utaló tüneteket mutattak, majd két napon belül elpusztultak. A másik öt elefánt már halott volt, amikor rájuk bukkantak.

A pusztulás 2026. június 24. és július 24. között történt. A különböző korú és nemű állatok nem egyetlen elefántcsaládhoz tartoztak. A vizsgálat továbbra is tart, a vadvédelmi hatóságok azonban egyelőre kizárták a szándékos mérgezést.

Az eset ismét ráirányította a figyelmet a nemzeti park környékén terjeszkedő mezőgazdaság veszélyeire. Az elefántok gyakran elhagyják védett élőhelyüket, amikor élelmet és vizet keresnek. A hatóságok szerint évtizedek óta nem történt ilyen súlyos elefántpusztulás az Amboseli térségében.

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