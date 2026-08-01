Tömeges elefántpusztulást okozhatott a mérgezett paradicsom

Egy elefánt gyakran elhagyja a védett területeket, amikor élelmet és vizet keres, ezért könnyen betévedhet a közeli földekre. Afrikában most valószínűleg permetezett paradicsom okozott tömeges mérgezést, a szándékosságot azonban egyelőre kizárták – írta meg a BBC.

Tizenöt elefánt pusztult el Kenya déli részén, miután feltehetően növényvédőszerrel kezelt paradicsomot fogyasztottak egy mezőgazdasági területen (A kép illusztráció.)

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Cianidtartalmú növényvédőszer ölhetett meg tizenöt elefántot

Tizenöt elefánt pusztult el Kenya déli részén, az Amboseli Nemzeti Park közelében. A hatóságok gyanúja szerint az állatok közeli mezőgazdasági területekre tévedtek, ahol növényvédőszerrel kezelt paradicsomot fogyasztottak.

A Kenyai Vadvédelmi Szolgálat előzetes laboratóriumi vizsgálatai cianidot mutattak ki az elefántok teteméből vett mintákban. Tíz állatot még életben találtak meg, de bénulásra utaló tüneteket mutattak, majd két napon belül elpusztultak. A másik öt elefánt már halott volt, amikor rájuk bukkantak.

A pusztulás 2026. június 24. és július 24. között történt. A különböző korú és nemű állatok nem egyetlen elefántcsaládhoz tartoztak. A vizsgálat továbbra is tart, a vadvédelmi hatóságok azonban egyelőre kizárták a szándékos mérgezést.

Az eset ismét ráirányította a figyelmet a nemzeti park környékén terjeszkedő mezőgazdaság veszélyeire. Az elefántok gyakran elhagyják védett élőhelyüket, amikor élelmet és vizet keresnek. A hatóságok szerint évtizedek óta nem történt ilyen súlyos elefántpusztulás az Amboseli térségében.

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