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görögország

Meghalt egy 17 éves fiú Görögországban, zuhanyzás közben érte áramütés

1 órája
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Meghalt egy 17 éves ír fiú Görögországban, miután áramütés érte zuhanyzás közben – számolt be a The Sun.
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görögországelektromos hibarendőrség

A tragédia augusztus 9-én történt a Kikládokhoz tartozó Kimolosz szigetén. A fiú azonnal összeesett. A rendőrség szerint elektromos hiba okozhatta a halálát.

elektromos hiba
Elektromos hiba miatt halt meg egy tini.
Fotó: Shutterstock /  

Elektromos hiba okozta a halálát

A család egy régi kőházat bérelt a szigeten, ezért a hatóságok szakértőt rendeltek ki, hogy megvizsgálja az épület elektromos hálózatát. 

A rendőrség szerint a vezetékek állítólag 1970 óta nem estek át korszerűsítésen, miközben a háznak volt érvényes villamosbiztonsági tanúsítványa. A biztosítéktáblán ráadásul nem volt olyan védelmi berendezés, amely megakadályozhatta volna az áramütést.

A fiú családja jól ismert a szigeten, rendszeresen jártak oda, ráadásul a fiú édesanyja Kimoloszról származik.

A haláleset miatt a kevesebb mint ezer lakosú sziget gyászba borult. A hatóságok továbbra is vizsgálják, pontosan mi okozta az elektromos hibát.

 

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