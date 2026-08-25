Elektromos rollerrel menekült a rendőrök elől egy kamaszfiú, 1,9 milliós bírság lett a vége

Kétszer is megpróbált elmenekülni a rendőrök elől egy 15 éves afgán fiú Bécsben, miközben elektromos rollerrel száguldozott. A rendőrök végül elfogták, a menekülés során pedig 17 közlekedési szabályszegést állapítottak meg. A gyorsított eljárásban 5260 eurós, vagyis mintegy 1,9 millió forintos bírságot szabtak ki rá – olvasható a Heute oldalán.

Elektromos rollerrel próbált meglépni a rendőrök elől egy 15 éves afgán fiú Bécsben, de nem jutott messzire.

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Elektromos rollerrel menekült, még a lövések sem állították meg

Az eset hétfő este történt Bécs Favoriten kerületében. A rendőrök egy, a fiatalkori bűnözés visszaszorítását célzó akció közben két srácra lettek figyelmesek. Úgy látták, valamit átadtak egymásnak, ezért arra gyanakodtak, hogy akár kábítószer is lehetett náluk, és igazoltatni akarták őket.

Az egyik fiú azonban E-rollerre pattant és elhajtott. Többszöri felszólításra sem állt meg, a rendőrök előbb autóval, majd gyalog követték. A fiú egy parkon, majd a környező lakóházak között próbált kereket oldani.

Az egyik rendőr végül fegyverhasználatra figyelmeztette, majd két lövést adott le a füves terület és a laza talaj irányába.

A fiú azonban ettől sem torpant meg, és tovább menekült.

Nem sokkal később ismét meglátták a Favoritenstraße környékén. Ekkor ismét E-rollerrel próbált elmenekülni, a rendőrök azonban ezúttal útját állták.

41 km/órával száguldott, 17 szabályt sértett meg

Az ellenőrzés során kiderült, hogy egy 15 éves afgán fiú vezette az E-rollert. A járművet a bécsi közlekedési rendőrök is megvizsgálták, és a sebességmérés során 41 km/órás tempót értek el vele.

A menekülés közben összesen 17 közlekedési szabályszegést állapítottak meg. Az ügyben gyorsított eljárásban azonnal 5260 eurós, vagyis mintegy 1,9 millió forintos bírságot szabtak ki a srácra.

Közben az ismeretlen tárgy átadásának ügyében is folytatódik a nyomozás: a rendőrök azt vizsgálják, valóban kábítószer cserélhetett-e gazdát a két fiatal között.

korábban arról is írtunk, hogy egy friss kutatás mutatta meg, mennyire veszélyes lehet az elektromos roller.