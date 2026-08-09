Új kutatás mutatta meg, mennyire veszélyes lehet az elektromos roller

Az elektromos roller különösen az agy, a belső szervek és az erek sérülése szempontjából jelenthet nagyobb kockázatot. A kutatók arra is rámutattak, hogy az e-rolleresek körében rendkívül alacsony a sisakhasználat, a nőknél pedig magasabb lehet a súlyos sérülések veszélye – írja a Sky News.

Az elektromos roller használói bizonyos sérüléseket jóval nagyobb eséllyel szenvedhetnek el, mint a motorosok vagy kerékpárosok egy új kutatás szerint. (illusztráció) Fotó: Mirkó István /

Súlyosabb sérüléseket okozhat az elektromos roller, mint a motor vagy a bicikli

Az elektromos rollerek használata bizonyos súlyos sérülések szempontjából veszélyesebb lehet a motorozásnál és a kerékpározásnál – derül ki egy új brit kutatásból. A szakértők 15 247 súlyos sérült adatait elemezték, köztük 580 e-rolleresét, több mint hétezer motorosét és 7740 kerékpárosét.

Az elektromos rollereseknél jóval gyakoribb volt az agysérülés

A motorosokhoz képest az e-rollerrel közlekedők 3,5-szer nagyobb eséllyel szenvedtek traumás agysérülést. A belső szervek sérülésének kockázata 1,5-szeres, az artériák és vénák sérülésének veszélye pedig 3,2-szeres volt. A kerékpárosokhoz viszonyítva szintén magasabb kockázatot mértek mindhárom sérüléstípusnál.

A kutatás egyik legszembetűnőbb adata a sisakhasználathoz kapcsolódik. Az e-rolleres sérültek mindössze 5,9 százalékánál dokumentálták sisak viselését, miközben a motorosoknál ez az arány körülbelül 75, a kerékpárosoknál pedig 45 százalék volt.

Az e-rolleresek több mint tizede gyermek volt, akiknél szintén nagyobb sérülési kockázatot találtak. A kutatók külön több mint 23 ezer, e-rolleres ütközésről és veszélyes közlekedési helyzetről szóló önbevallást is elemeztek. Ezek alapján a női e-rolleresek 2,1-szer nagyobb valószínűséggel szenvedtek súlyos sérülést, mint a férfiak, akiknek 36 százalékkal kisebb volt a baleseti kockázatuk.

A brit közlekedési minisztérium adatai szerint 2024-ben 1312 olyan baleset történt, amelyben e-roller is érintett volt. A kutatók szerint az eredményeket a készülő brit szabályozásban is figyelembe kellene venni, hogy csökkentsék az elkerülhető sérülések számát.

Az Egyesült Királyságban a magántulajdonú e-rollerek közterületi használata jelenleg tilos, miközben több városban állami kísérleti programban bérelhetők. Egy kedvezőbb adat is született: az e-rolleresek csonttörési kockázata 20 százalékkal alacsonyabb volt a motorosokénál és 10 százalékkal a kerékpárosokénál.