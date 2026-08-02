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allergiás reakció

Élete legszebb napja rémálommá vált: súlyos allergiás reakció torzította el a menyasszony arcát

50 perce
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Hercegnős esküvőről álmodott, de a menyegzője rémálommá vált – olyan súlyos allergiás reakciót kapott a menyasszony a műszempillától, hogy alig lehetett ráismerni.
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allergiás reakcióesküvőműszempilla

Élete legszebb napjára készült egy menyasszony, aki gyermekkora óta arról álmodott, hogy hercegnőként vonul majd az oltár elé. Az esküvő azonban váratlan fordulatot vett, amikor néhány nappal a ceremónia előtt súlyos allergiás reakció lépett fel nála, amely teljesen eltorzította az arcát.

Fotó: Pexels

A nő elmondása szerint 22 éven át képzelte el a nagy napot, ám a valóság messze elmaradt az álmaitól. Az arca annyira feldagadt, hogy saját bevallása szerint úgy nézett ki, mint Sloth, a Kincsvadászok (The Goonies) című film egyik ismert karaktere.

A 26 éves Polly Bibby azért döntött a műszempillák mellett, mert a megszokott, minimális sminkjéhez képest hercegnőnek akarta érezni magát a nagy napján. Polly elmondása szerint bőrpróbát (allergiatesztet) is végeztek rajta, és mivel nem volt reakciója, július 5-én elvégeztette a beavatkozást. Az illusztrátorként dolgozó nő kezdetben elégedett volt a 65 fontos (kb. 30 000 Ft) kezelés eredményével és az elegánsabb megjelenésével.

Csupán néhány órával az időpont után azonban Polly szemei könnyezni kezdtek és megfájdultak, de ezt először a szénanáthájának tudta be. Ám amikor a szemei csípni kezdtek, és sárgás váladéktól ragadtak össze, megszólalt a vészharang: felhívta a 111-et, és azt a tanácsot kapta, hogy menjen a sürgősségi osztályra.

Egy sokkoló fotón látszik, hogy a szemei teljesen vörösek és a duzzanattól lecsukódtak – Polly maga is elismerte, hogy úgy nézett ki, mint Sloth a Kincsvadászokból. Miután a Hinchingbrooke Kórház szemészeti osztályán megvizsgálta egy ápoló, megerősítették, hogy allergiás reakciót kapott a műszempillákra.

Az orvosok azonnal kezelésbe vették, és gyógyszerekkel próbálták csökkenteni a gyulladást. Bár a duzzanat a nagy napra valamelyest enyhült, a menyasszony szerint még mindig messze volt attól a külsőtől, amelyről egész életében álmodott.

Ennek ellenére úgy döntött, nem hagyja, hogy a váratlan baleset tönkretegye az esküvőjét. A ceremóniát végül megtartották, a pár kimondta a boldogító igent, és a menyasszony később már humorral tekintett vissza a történtekre.

A történet ugyanakkor fontos figyelmeztetés is: a szakemberek azt javasolják, hogy új kozmetikai kezeléseket, arckezeléseket vagy bőrápolási termékeket ne közvetlenül egy fontos esemény előtt próbáljunk ki, mert egy váratlan allergiás reakció könnyen keresztülhúzhatja a számításokat.

 

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