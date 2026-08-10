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rendőrség

Háromszor is megpróbálta elgázolni a kocogó nőt, mert „jó reggelt” kívánt neki

6 órája
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„Jó reggelt!” – ennyit mondott egy kocogó nő egy férfinak, ám nem sejtette, mi következik ezután. A rendőrség szerint a 21 éves férfi autóba ült, majd üldözőbe vette és háromszor is megpróbálta elgázolni.
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rendőrségkocogó nőautó

Életveszélyes helyzetbe került egy kocogó nő az Egyesült Államokban, miután egy ismeretlen férfinak köszönt. A rendőrség szerint a 21 éves Jesse Allen Davis ezt követően háromszor is megpróbált autóval a nőnek hajtani – írja a New York Post

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Hátborzongató üldözés zajlott le egy amerikai lakópark közelében. Egy férfi állítólag azért akarta elgázolni autójával a kocogót, mert a nő  „jó reggelt” kívánt neki
Fotó: Shutterstock

A megdöbbentő eset július 19-én történt a Georgia állambeli Mariettában, Atlantától mintegy 30 kilométerre. A nő éppen egy lakópark közelében futott, amikor „jó reggelt” kívánt a 21 éves férfinak. A feldúlt fiatalember ezután beszállt az autójába, majd a rendőrség szerint a nő felé hajtott.

Jesse Allen Davis az első alkalommal el is találta a nőt az autójával, majd tovább üldözte a parkolóban. 

A menekülő nő után hajtva egy parkoló autónak ütközött, végül pedig egy oszlopnak csapódott. Az ütközésben az arca is véres lett.

A 21 éves Jesse Allen Davist letartóztatták, miután többször is megpróbált elgázolni egy kocogó nőt, aki „jó reggelt” kívánt neki
Fotó: Cobb megyei seriffhivatal

Az áldozat közben egy szeméttároló mögé menekült, ahonnan a 911-et hívta. A történteknek egy másik sofőr is szemtanúja volt. Lloydethan White elmondása szerint 

a férfi az ámokfutása közben kis híján az ő autójának is nekihajtott.

Davist később letartóztatták, majd a Cobb megyei börtönbe szállították. Súlyos testi sértés és cserbenhagyás miatt kell felelnie, óvadékát pedig 5720 dollárban állapították meg.

 

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