Háromszor is megpróbálta elgázolni a kocogó nőt, mert „jó reggelt” kívánt neki

Életveszélyes helyzetbe került egy kocogó nő az Egyesült Államokban, miután egy ismeretlen férfinak köszönt. A rendőrség szerint a 21 éves Jesse Allen Davis ezt követően háromszor is megpróbált autóval a nőnek hajtani – írja a New York Post.

Hátborzongató üldözés zajlott le egy amerikai lakópark közelében. Egy férfi állítólag azért akarta elgázolni autójával a kocogót, mert a nő „jó reggelt” kívánt neki

Fotó: Shutterstock

A megdöbbentő eset július 19-én történt a Georgia állambeli Mariettában, Atlantától mintegy 30 kilométerre. A nő éppen egy lakópark közelében futott, amikor „jó reggelt” kívánt a 21 éves férfinak. A feldúlt fiatalember ezután beszállt az autójába, majd a rendőrség szerint a nő felé hajtott.

Jesse Allen Davis az első alkalommal el is találta a nőt az autójával, majd tovább üldözte a parkolóban.

A menekülő nő után hajtva egy parkoló autónak ütközött, végül pedig egy oszlopnak csapódott. Az ütközésben az arca is véres lett.

A 21 éves Jesse Allen Davist letartóztatták, miután többször is megpróbált elgázolni egy kocogó nőt, aki „jó reggelt” kívánt neki

Fotó: Cobb megyei seriffhivatal

Az áldozat közben egy szeméttároló mögé menekült, ahonnan a 911-et hívta. A történteknek egy másik sofőr is szemtanúja volt. Lloydethan White elmondása szerint

a férfi az ámokfutása közben kis híján az ő autójának is nekihajtott.

Davist később letartóztatták, majd a Cobb megyei börtönbe szállították. Súlyos testi sértés és cserbenhagyás miatt kell felelnie, óvadékát pedig 5720 dollárban állapították meg.