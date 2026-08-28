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meghalt

Elhunyt V. Harald norvég király

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89 éves korában meghalt V. Harald norvég király. A több mint három évtizede trónon lévő uralkodó egészségi állapota az elmúlt napokban súlyosan megromlott, halálát pénteken jelentette be a királyi palota.
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meghaltharaldnorvég király

államfője. A reformszellemű uralkodó 89 éves korában halt meg – halálhírét pénteken a norvég királyi palota jelentette be, a Reuters beszámolója szerint.

(FILES) Norway's King Harald gives a speech at the gala dinner at the Castle in Oslo on April 8, 2025 during the state visit of Iceland's President Halla Tomasdottir and her husband Bjorn Skulason. The health of Norways 89-year-old King Harald V, who is in hospital due to complications from a blood condition, has deteriorated over the weekend, a statement from the palace said on August 23, 2026. (Photo by Fredrik Varfjell / NTB / AFP) / Norway OUT
Meghalt V. Harald norvég király 
Fotó: FREDRIK VARFJELL / AFP

V. Harald 1991-ben került a trónra, édesapja, V. Olaf halála után. Több mint 35 éven át állt a norvég monarchia élén, és az elmúlt években Európa legidősebb regnáló uralkodója volt. Bár sokáig édesapja, a rendkívül népszerű V. Olaf árnyékában élt, uralkodása alatt fokozatosan kialakította saját, modernebb és reformokra nyitottabb szerepfelfogását.

Súlyos egészségi állapota miatt már tegnap lemondták a programjait

Mint megírtuk, a norvég királyi család csütörtökön minden hivatalos programját lemondta, miután kiderült, hogy Harald állapota súlyos. 

A 89 éves uralkodó augusztus 17. óta az oslói Rikshospitaletben, az Oslo Egyetemi Kórházban feküdt.

Haraldot eredetileg azért szállították kórházba, mert orvosai aggódtak a hemolitikus anémia kezelésének mellékhatásai miatt. A királynál folyadékvisszatartás alakult ki, állapota pedig vasárnap tovább romlott, amikor bakteriális fertőzés került a véráramába. A palota tájékoztatása szerint antibiotikumos kezelést kapott.

Norvégiában született, a háború alatt Amerikában élt

Harald 1937-ben született a család Skaugum nevű birtokán, Osló közelében. Ő volt az első Norvégiában született uralkodó, aki 1380 óta örökölte a norvég trónt.

Gyermekkorát a második világháború is meghatározta. A német megszállás után édesanyjával és két nővérével előbb Svédországba menekült, majd az Egyesült Államokba költöztek, és ott vészelték át a háborút. 

Harald a háború után visszatért Norvégiába, ahol középiskolai tanulmányait, majd katonai képzését végezte. 1960-ban aztán az Egyesült Királyságba, az Oxfordi Egyetem Balliol College-ába került, ahol történelmet, közgazdaságtant és politikát tanult.

1957-ben, nagyapja halála után édesapja, Olav lett Norvégia királya, Harald pedig koronaherceggé vált. 1991-ben, apja halála után lépett trónra.

Norvégiában egyértelmű szabályok vonatkoznak a trónöröklésre: 

a regnáló uralkodó halálát követően fia, az 53 éves Haakon koronaherceg automatikusan örökli a trónt.

 

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