Elhunyt V. Harald norvég király

államfője. A reformszellemű uralkodó 89 éves korában halt meg – halálhírét pénteken a norvég királyi palota jelentette be, a Reuters beszámolója szerint.

Meghalt V. Harald norvég király

Fotó: FREDRIK VARFJELL / AFP

V. Harald 1991-ben került a trónra, édesapja, V. Olaf halála után. Több mint 35 éven át állt a norvég monarchia élén, és az elmúlt években Európa legidősebb regnáló uralkodója volt. Bár sokáig édesapja, a rendkívül népszerű V. Olaf árnyékában élt, uralkodása alatt fokozatosan kialakította saját, modernebb és reformokra nyitottabb szerepfelfogását.

Súlyos egészségi állapota miatt már tegnap lemondták a programjait

Mint megírtuk, a norvég királyi család csütörtökön minden hivatalos programját lemondta, miután kiderült, hogy Harald állapota súlyos.

A 89 éves uralkodó augusztus 17. óta az oslói Rikshospitaletben, az Oslo Egyetemi Kórházban feküdt.

Haraldot eredetileg azért szállították kórházba, mert orvosai aggódtak a hemolitikus anémia kezelésének mellékhatásai miatt. A királynál folyadékvisszatartás alakult ki, állapota pedig vasárnap tovább romlott, amikor bakteriális fertőzés került a véráramába. A palota tájékoztatása szerint antibiotikumos kezelést kapott.

Norvégiában született, a háború alatt Amerikában élt

Harald 1937-ben született a család Skaugum nevű birtokán, Osló közelében. Ő volt az első Norvégiában született uralkodó, aki 1380 óta örökölte a norvég trónt.

Gyermekkorát a második világháború is meghatározta. A német megszállás után édesanyjával és két nővérével előbb Svédországba menekült, majd az Egyesült Államokba költöztek, és ott vészelték át a háborút.

Harald a háború után visszatért Norvégiába, ahol középiskolai tanulmányait, majd katonai képzését végezte. 1960-ban aztán az Egyesült Királyságba, az Oxfordi Egyetem Balliol College-ába került, ahol történelmet, közgazdaságtant és politikát tanult.

1957-ben, nagyapja halála után édesapja, Olav lett Norvégia királya, Harald pedig koronaherceggé vált. 1991-ben, apja halála után lépett trónra.

Norvégiában egyértelmű szabályok vonatkoznak a trónöröklésre: