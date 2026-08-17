Egyedül indult útnak a 12 éves lány, napokkal később találtak rá

Épségben előkerült az a 12 éves brit kislány, aki több napra eltűnt egy japán családi nyaralás során. A rendőrség szerint Carmelita Lakdesha Paul sértetlenül került elő.
Épségben előkerült a 12 éves brit kislány, aki Japánban tűnt el
Mint ahogy arról az Origo is beszámolt: a kislány július 21-én érkezett Tokióba szüleivel és bátyjával. Augusztus 13-án reggel azonban egyedül elhagyta a család tokiói, Kamata kerületben található szállását. A telefonját otthon hagyta, így családja nem tudta elérni.
A rendőrség több mint két napon keresztül kereste, miközben a kamerafelvételek alapján megpróbálták feltérképezni a mozgását.
A 12 éves lányt végül augusztus 15-én este, körülbelül 20 órakor egy jokohamai rendőrségi telefonfülkénél találták meg.
Carmelita a rendőröknek elmondta, hogy egy híres animehelyszínt szeretett volna felkeresni. A beszámolók szerint internetkávézókban is töltött időt, később azonban már hiányoztak neki a szülei.
A kislánynál nem volt útlevél, és mindössze néhány ezer jen volt nála.
A feltételezések szerint a Kamata állomáson vonatra szállt, majd körülbelül húsz perc alatt eljutott a Jokohama állomásra. Innen azonban a rendőrök egy ideig nem tudták követni a nyomát.
A megtalálása után a hatóságok védőőrizetbe vették, majd várhatóan újra egyesítik a családjával.