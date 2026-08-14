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arany

Aranytömböket és aranyérméket találtak egy házfelújítás során Belgiumban

30 perce
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Aranytömböket és aranyérméket találtak egy ház felújítása közben Belgiumban. Az elrejtett arany értékét legalább kilencmillió euróra becsülik, eredetét és tulajdonosát azonban egyelőre nem sikerült tisztázni.
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aranyházfelújításBelgium

Az elrejtett arany egy kelet-flandriai ház felújításakor került elő: az építőipari cég munkásai egy ládában aranytömböket és aranyérméket találtak. A VRT flamand közszolgálati műsorszolgáltató beszámolója szerint a lelet értéke legalább kilencmillió euró.

Elrejtett arany került elő egy kelet-flandriai ház felújítása során – A kép illusztráció Fotó: Unsplash
Elrejtett arany került elő egy kelet-flandriai ház felújítása során – A kép illusztráció
Fotó: Unsplash

A Sint-Gillis-Dendermonde-i ügyészség megerősítette, hogy a munkálatokat végző cég alkalmazottai értesítették a hatóságokat a felfedezésről. A nagy mennyiségű aranyat ezt követően a helyi rendőrség lefoglalta és biztonságos helyre szállította – írta az MTI.

Az elrejtett arany eredetét vizsgálják

Az ügyészség nyomozást indított annak tisztázására, hogy honnan származik az arany, hogyan került az épületbe, és ki lehet a jogos tulajdonosa. Hanne Ollevier ügyész közlése szerint azt is vizsgálják, hogy az értékeket legálisan szerezték-e.

Egyelőre az sem biztos, hogy a ház jelenlegi tulajdonosa, a hajléktalanokat segítő CAW Oost-Vlaanderen szociális szervezet tarthatja meg a leletet. A szervezet közölte: amennyiben a nyomozás nem tár fel bűncselekményre utaló körülményt, és az arany végül őket illeti meg, az értékesítéséből származó összeget tevékenységük bővítésére fordítanák Kelet-Flandria egész területén.

Patrick Feys, a dendermonde-i rendőrség munkatársa arra kérte az érdeklődőket, hogy ne menjenek a helyszínre. Közölte, hogy az aranyat már elszállították, a területet pedig lezárták. Az épületet teljesen lebontják, ezért a helyszín veszélyes is.

 

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