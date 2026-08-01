Tragédiával végződött a keresés: holtan találtak rá az eltűnt 5 éves kisfiúra

Tragikus véget ért annak az ötéves kisfiúnak a keresése, aki szerda este tűnt el az angliai Badsey településen, Worcestershire megyében. A gyermeket órákon át keresték a rendőrök és a mentőegységek, ám végül a vízben találtak rá – az életét már nem lehetett megmenteni.

Holtan találtak rá az eltűnt 5 éves kisfiúra - Fotó: Pexels

Holtan találtak rá az eltűnt 5 éves kisfiúra

A West Mercia rendőrség szerda este indított nagyszabású kutatást, miután bejelentést kaptak az ötéves gyermek eltűnéséről. A keresésben rendőrök, tűzoltók, mentők és speciális vízi mentőegységek is részt vettek, miközben a hatóságok arra kérték a környéken élőket, hogy lehetőség szerint kerüljék el a területet, és ne akadályozzák a mentési munkálatokat.

A kutatás csütörtök hajnalban ért véget, amikor a kisfiút egy tóban megtalálták. A mentők azonnal megkezdték az újraélesztését, de minden erőfeszítésük ellenére a gyermeket a helyszínen halottnak nyilvánították.

A rendőrség közölte, hogy a kisfiú családját értesítették a történtekről, és speciálisan képzett szakemberek nyújtanak nekik segítséget ebben a rendkívül nehéz időszakban. A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a gyermek személyazonosságát.

A nyomozás jelenleg is tart annak tisztázására, pontosan hogyan történt a tragédia. A rendőrség ugyanakkor azt közölte, hogy az eddigi információk alapján az esetet nem kezelik gyanús halálesetként. A halottkém bevonásával folytatódik a vizsgálat, amelynek célja a halál körülményeinek pontos feltárása.