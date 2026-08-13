Családja azt hitte, csak cigizni ment, végül egy közeli tóból került elő az eltűnt nő holtteste

A 70 éves Joanne Howellnek péntek délután veszett nyoma a georgiai Ellenwoodban található otthonánál. A családtagjai úgy tudták, hogy csak egy cigarettát elszívni ment ki a házból, később azonban rájöttek, hogy eltűnt.

Az eltűnt nő holttestét egy tóban találták meg - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Howell Alzheimer-kórban és demenciában szenvedett, ezért a családja azonnal aggódni kezdett érte. Ráadásul a mozgása is erősen korlátozott volt: reumatoid arthritisben szenvedett, és két teljes csípőprotézisen is átesett.

Lánya, Jacquelyn Daniel szerint édesanyja normális esetben legfeljebb a házuk utcájának végén lévő stoptábláig sétált, majd visszafordult.

A nő eltűnése miatt másnap kiadták a Mattie's Call nevű riasztást, amely Georgiában az eltűnt idős vagy fogyatékkal élő emberek keresését segítő vészjelzés.

A családtagok egész hétvégén keresték Howellt, de nem találták meg. A keresés végül hétfő reggelig eredménytelen maradt.

Ekkor a DeKalb megyei rendőrséghez bejelentés érkezett arról, hogy egy holttestet láttak egy közeli tóban – írja a Daily Mail.

A tóban találták meg

Hétfő reggel 7 óra körül tűzoltók és vízimentők érkeztek a Misty Lake-hez. A tó körül rendőrségi szalagot is kifeszítettek, miközben a vízimentő egységek megkezdték a munkát.

Az orvosszakértő körülbelül 9 órakor érkezett a helyszínre, majd hordágyon elszállították a holttestet.

A hatóságok nem sokkal dél előtt megerősítették, hogy Joanne Howell maradványait találták meg.

A rendőrség szerint miután az idős nő elvándorolt otthonától, a tóba esett és megfulladt. Egyelőre azonban nem tisztázott, hogyan jutott el a vízhez, különösen azért, mert a családja szerint komoly mozgási nehézségei voltak.

A halál hivatalos okát még nem állapították meg, a nyomozás továbbra is folyamatban van.

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