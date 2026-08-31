Közel 50 éves bűnügy oldódott meg: sekély sírban találták meg az eltűnt tinédzser maradványait

Közel 50 év után végre megoldódott egy megoldatlan ügy, amely egy kaliforniai szőlőültetvényen holtan talált, azonosítatlan tinédzserről szólt. A Kern megyei seriffhivatal (KCSO) július 30-án, csütörtökön a Facebookon közzétett sajtóközleményében bejelentette, hogy egy 1978 júniusában egy Kern megyei szőlőskertben felfedezett fiatal nő maradványait az eltűnt, 15 éves fresnói Michelle Louise Collier holttesteként azonosították.

Sekély sírban találták meg a közel 50 éve eltűnt tinédzsert. (Képünk illusztráció) Fotó: Illusztráció/Unsplash

Sekély sírban találták meg a közel 50 éve eltűnt tinédzsert

Közel 50 évvel ezelőtt Michelle csontvázmaradványait egy traktoros találta meg egy sekély sírban a szőlőskertben. A gyilkossági ügy zátonyra futott, miután az áldozatot nem sikerült azonosítani ujjlenyomatok vagy fogröntgen alapján, és a DNS-technológia sem volt elég fejlett ahhoz, hogy bárkit is összefüggésbe hozzon az üggyel.

Ezt követően az ügyet 2007-ben újraindították, és a maradványokat exhumálták, hogy DNS-mintát nyerjenek ki, amelyet benyújtottak a kaliforniai igazságügyi minisztériumnak. Az adatbázisokban nem voltak családi hivatkozások, amelyek egyezést eredményezhettek volna, így az ügy ismét lezárult.

Az ügy évekig megoldatlan maradt, amíg a közlemény szerint a törvényszéki genetikai genealógia (FIGG) segítségével áttörést nem értek el.

A KCSO gyilkossági nyomozója, Ashley Thompson egy július 28-i sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Michelle halálának körülményei továbbra is ismeretlenek, és a nyomozás folytatódik.

Michelle nővére, Cynthia Dunbar elárulta, hogy testvére, Kevin, felesége, Nancy és unokatestvére, Michael benyújtották DNS-mintáikat a családfakutatási adatbázisba, ami Michelle áldozatként való azonosításához vezetett. Külön köszönetet mondott a család a nyomozóknak, aki nem hagyták az ügyet az elfeledésben.

Michelle 48 évvel ezelőtt eltűnt, és csak nemrég tudtuk meg, hol van. Legalább ezzel az információval a családomnak van némi lezárása. A nyomozók elkötelezettségének, kitartásának és a részletekre való odafigyelésének köszönhetően haza tudtuk vinni a nővérünket, és méltóképpen eltemethettük.

A hatóság most mindent megtesz, hogy kiderítsék a tinédzser halálának pontos okát - írta a People.