Megszakad a szív: nyilvánosságra került a vízben meghalt ötéves Letti fotója

Az eltűnt ötéves kislányról, akit tragikus körülmények között eszméletlen állapotban találtak a vízben, nyilvánosságra került egy fénykép. Letti Cole eltűnését július 29-én este jelentették a Worcestershire megyében található Badsey faluban. Bár a rendőrség által „vízfelületként” leírt helyszínre a mentőszolgálatok – köztük egy mentőhelikopter – is azonnal kivonultak, Lettit a helyszínen halottnak nyilvánították.

Meghalt az eltűnt 5 éves Letti – vízben találták meg a kislányt, megszólalt a család

Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Meghalt az eltűnt 5 éves Letti – vízben találták meg a kislányt, megszólalt a család

A West Mercia Rendőrség közölte, hogy a halálesetben nem merült fel idegenkezűség. A hatóság arra kérte a lakosságot, hogy ne találgassanak az interneten az esettel kapcsolatban.

Azóta adománygyűjtő oldalt indítottak egy emlékhely létrehozására a kislány tiszteletére, miközben családja az elképzelhetetlen veszteséggel próbál megbirkózni. Az oldal szervezője, Letti nagynénje, Hayley Cole ezt írta:

Szerda este a legtragikusabb körülmények között elveszítettük a legdrágább kis angyalunkat. A családunk teljesen összetört, mélységesen megrendült, és még mindig sokkos állapotban van. Egyetlen családnak sem szabadna ilyen felfoghatatlan veszteséget átélnie.

Hozzátette:

A badsey-i emberek által tanúsított kedvesség, együttérzés és támogatás visszaadta a hitemet az emberiségben. Szeretnék köszönetet mondani minden egyes embernek, aki az idejét áldozta, és minden tőle telhetőt megtett, hogy segítsen megtalálni a mi gyönyörű Lettinket. A szereteteteket és támogatásotokat soha nem fogjuk elfelejteni.

A gyászoló nagynéni azt is elmondta, hogy az emlékhely létrehozásának gyönyörű ötletét az egyik önkéntes javasolta, aki részt vett Letti keresésében.

Az adománygyűjtés eddig több mint 7300 fontot, vagyis mintegy 3,4 millió forintot hozott össze 409 adományozótól, így már közel jár a kitűzött 8000 fontos célhoz.

A West Mercia Rendőrség szóvivője korábban közölte, hogy jelentést készítenek a halottkém számára, aki megállapítja majd a haláleset pontos körülményeit.

A rendőrség közleménye szerint:

A rendőröket július 29-én, szerda este egy eltűnt gyermek bejelentése miatt riasztották Badsey településre. Sajnos a gyermeket egy vízfelületben eszméletlen állapotban találták meg, és röviddel később halottnak nyilvánították. A gyermek halálával kapcsolatban nem merült fel idegenkezűség, és jelentést készítenek a halottkém számára. Ez egy rendkívül tragikus eset. Arra kérjük a lakosságot, hogy tartózkodjanak az internetes találgatásoktól, mivel ez rendkívül megterhelő a család számára. Kérjük továbbá, hogy ebben a nehéz időszakban tartsák tiszteletben a család magánéletét.

A West Midlands Mentőszolgálatot 18:50-kor riasztották a helyszínre. Egy mentőautót, két mentőtisztet, valamint a Midlands Air Ambulance kritikus ellátást nyújtó egységét küldték ki – számolt be róla a Mirror.