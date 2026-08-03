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Sydney

Összeomlott egy épület Sydneyben, többen a romok alatt rekedtek – videó

21 perce
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Beomlott egy épület fala és teteje az ausztráliai Ultimóban. Az épületomlás két embert maga alá temetett, rajtuk kívül mások is megsérültek.
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SydneyAusztráliaépületomlás

Váratlanul összeomlott egy hét méter magas épület hétfőn délelőtt 11 óra körül Sydney belvárosában, az épületomlásban többen megsérültek.

épületomlás
Az épületomlásban többen megsérültek
Fotó: Twitter/X

Két ember a romok alatt rekedt, őket a mentőegységek szabadították ki – közölte hétfőn a New South Wales-i Mentőszolgálat.

A hatvanas éveiben járó férfiakat súlyos állapotban vitték kórházba, láb- és nyaksérülésekkel ápolják őket.

Az Ultimo-i Wattle Streeten található épület teteje és fala omlott be, törmeléket hagyva az utcán és a szomszédos benzinkúton – közölte az Új-Dél-Walesi Tűzoltóság (FRNSW). Nagy téglahalmok hevertek egymáson, és a tető megrongálta a közelben parkoló járműveket is – írja a Guardian.

A mentőszolgálat munkatársai további öt embert megvizsgáltak, ők nem szorultak további ellátásra.

„Az épület egy része összeomlott, és a törmelék egy része leszakadt és a benzinkút területén parkoló autókra esett” – mondta Peter Murray, az új-dél-walesi tűzoltóság megbízott felügyelője.

Az épület még építés alatt állt. A városi kutató-mentő tűzoltók a helyszínen voltak, a rendőrség lezárta területet és evakuálta a munkásokat az építkezésen. A környező épületeket is evakuálták, és a rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak távol a környéktől.

17 nap után találták meg az épületomlás utolsó túlélőjét

13 éve történt Banglades egyik legszörnyűbb katasztrófája. Savar városában egy reggel papírvárként omlott össze a Rana Plaza épülete, több mint 1100 ember halt meg.

 

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