Összeomlott egy épület Sydneyben, többen a romok alatt rekedtek – videó

Váratlanul összeomlott egy hét méter magas épület hétfőn délelőtt 11 óra körül Sydney belvárosában, az épületomlásban többen megsérültek.

Az épületomlásban többen megsérültek

Fotó: Twitter/X

Két ember a romok alatt rekedt, őket a mentőegységek szabadították ki – közölte hétfőn a New South Wales-i Mentőszolgálat.

A hatvanas éveiben járó férfiakat súlyos állapotban vitték kórházba, láb- és nyaksérülésekkel ápolják őket.

ULTIMO | Update to building collapse, Wattle Street, Ultimo. Specialist Urban Search and Rescue crews assessed the building for any further movement, monitored the air for gas leaks and made the site safe. The scene has now been handed over to SafeWork NSW. One lane of Wattle… pic.twitter.com/w6pXMwIjIa — Fire and Rescue NSW (@FRNSW) August 3, 2026

Az Ultimo-i Wattle Streeten található épület teteje és fala omlott be, törmeléket hagyva az utcán és a szomszédos benzinkúton – közölte az Új-Dél-Walesi Tűzoltóság (FRNSW). Nagy téglahalmok hevertek egymáson, és a tető megrongálta a közelben parkoló járműveket is – írja a Guardian.

A mentőszolgálat munkatársai további öt embert megvizsgáltak, ők nem szorultak további ellátásra.

„Az épület egy része összeomlott, és a törmelék egy része leszakadt és a benzinkút területén parkoló autókra esett” – mondta Peter Murray, az új-dél-walesi tűzoltóság megbízott felügyelője.

Az épület még építés alatt állt. A városi kutató-mentő tűzoltók a helyszínen voltak, a rendőrség lezárta területet és evakuálta a munkásokat az építkezésen. A környező épületeket is evakuálták, és a rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak távol a környéktől.

17 nap után találták meg az épületomlás utolsó túlélőjét

13 éve történt Banglades egyik legszörnyűbb katasztrófája. Savar városában egy reggel papírvárként omlott össze a Rana Plaza épülete, több mint 1100 ember halt meg.