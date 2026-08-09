Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
erdőtűz

Hatalmas erdőtűz pusztít Andalúziában, már 500 embert evakuáltak

5 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nyolcezer hektáron pusztít erdőtűz andalúziai Niebla város közelében, ami miatt hat településről 500 embert evakuáltak elővigyázatosságból. A tűz megfékezését nehezíti a változó szélirány és az alacsony páratartalom, mialatt a munkálatokban 500 szakember vesz részt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
erdőtűzAndalúziaevakuálás

Az andalúziai Niebla város közelében nyolcezer hektáron pusztít erdőtűz, emiatt hat településről 500 embert evakuáltak elővigyázatosságból - közölte Antonio Sanz, a tartomány vészhelyzet-kezelési tanácsosa vasárnap.

tűz, lángok
Nyolcezer hektáron pusztít erdőtűz Andalúziában / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Nyolcezer hektáron pusztít erdőtűz Andalúziában

Bonyolult ez a nap, de már valamivel optimistábbak vagyunk, miután sikerült biztosítanunk a déli területet

 - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy jelenleg két aktív tűzfronttal küzdenek, és mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók.

A tűz megfékezését nehezíti a változó szélirány és az alacsony páratartalom. A munkálatokban 500 szakember vesz részt, a levegőből 26 járművel oltják a tüzet - írja az MTI.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!