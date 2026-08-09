Hatalmas erdőtűz pusztít Andalúziában, már 500 embert evakuáltak

Nyolcezer hektáron pusztít erdőtűz andalúziai Niebla város közelében, ami miatt hat településről 500 embert evakuáltak elővigyázatosságból. A tűz megfékezését nehezíti a változó szélirány és az alacsony páratartalom, mialatt a munkálatokban 500 szakember vesz részt.
Az andalúziai Niebla város közelében nyolcezer hektáron pusztít erdőtűz, emiatt hat településről 500 embert evakuáltak elővigyázatosságból - közölte Antonio Sanz, a tartomány vészhelyzet-kezelési tanácsosa vasárnap.
Nyolcezer hektáron pusztít erdőtűz Andalúziában
Bonyolult ez a nap, de már valamivel optimistábbak vagyunk, miután sikerült biztosítanunk a déli területet
- hangsúlyozta, hozzátéve, hogy jelenleg két aktív tűzfronttal küzdenek, és mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók.
A tűz megfékezését nehezíti a változó szélirány és az alacsony páratartalom. A munkálatokban 500 szakember vesz részt, a levegőből 26 járművel oltják a tüzet - írja az MTI.
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