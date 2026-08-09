Hatalmas erdőtűz pusztít Andalúziában, már 500 embert evakuáltak

Az andalúziai Niebla város közelében nyolcezer hektáron pusztít erdőtűz, emiatt hat településről 500 embert evakuáltak elővigyázatosságból - közölte Antonio Sanz, a tartomány vészhelyzet-kezelési tanácsosa vasárnap.

Nyolcezer hektáron pusztít erdőtűz Andalúziában / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Nyolcezer hektáron pusztít erdőtűz Andalúziában

Bonyolult ez a nap, de már valamivel optimistábbak vagyunk, miután sikerült biztosítanunk a déli területet

- hangsúlyozta, hozzátéve, hogy jelenleg két aktív tűzfronttal küzdenek, és mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók.

📹 El Grupo 43 de las Fuerzas Aéreas del Ejército continúa hoy combatiendo el incendio de Niebla, en Huelva, que ya ha recorrido 8.000 hectáreas y continúa en situación de emergencia con nivel operativo 2. pic.twitter.com/N9mbcpWD0B — 1 Minuto (@Somos1Minuto) August 9, 2026

A tűz megfékezését nehezíti a változó szélirány és az alacsony páratartalom. A munkálatokban 500 szakember vesz részt, a levegőből 26 járművel oltják a tüzet - írja az MTI.