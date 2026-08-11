Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Változások jönnek az oktatásban és az egészségügyben, döntött az Országgyűlés – élőben az Origón

tomboló erdőtűz

Nem bírnak a lángokkal: Spanyolországban is erdőtűz pusztít - videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hatalmas erőkkel küzdenek az Andalúziában tomboló erdőtűz ellen, ám a lángokat továbbra sem sikerült megfékezni. Már mintegy 700 embernek kellett elhagynia otthonát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tomboló erdőtűzandalúziábanerdőtűz

Már több mint 20 ezer hektárt pusztított el az andalúziai Niebla közelében tomboló erdőtűz – közölték a hatóságok kedden.

erdőtűz
A kép illusztráció: Lakosok segítenek a tűzoltóknak megfékezni egy erdőtüzet Cebreros környékén, Ávila közelében, Madridtól 80 km-re nyugatra, 2026. július 24-én
Fotó: CESAR MANSO / AFP

Újabb falvakat ürítettek ki az erdőtűz miatt

A lángokat továbbra sem sikerült ellenőrzés alá vonniuk a tűzoltóknak, akik már öt napja dolgoznak a tűz megfékezésén. A lakott területek védelme érdekében a katonai vészhelyzeti egységet (UME) is mozgósították.

Az oltási munkálatokban 600 szakember vesz részt 169 földi és 23 légi járművel.

A hétvégi kitelepítések után elővigyázatoságból újabb falvakat evakuáltak a környéken, 

így már mintegy hétszáz embernek kellett elhagynia otthonát,

 és a kijelölt ideiglenes befogadóközpontokban, vagy rokonoknál, ismerősöknél megszállni.

Mint arról tegnap beszámoltunk, a tűz megfékezését nehezíti a változó szélirány és az alacsony páratartalom

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!