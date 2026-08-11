Nem bírnak a lángokkal: Spanyolországban is erdőtűz pusztít - videó

Már több mint 20 ezer hektárt pusztított el az andalúziai Niebla közelében tomboló erdőtűz – közölték a hatóságok kedden.

A kép illusztráció: Lakosok segítenek a tűzoltóknak megfékezni egy erdőtüzet Cebreros környékén, Ávila közelében, Madridtól 80 km-re nyugatra, 2026. július 24-én

Fotó: CESAR MANSO / AFP

Újabb falvakat ürítettek ki az erdőtűz miatt

A lángokat továbbra sem sikerült ellenőrzés alá vonniuk a tűzoltóknak, akik már öt napja dolgoznak a tűz megfékezésén. A lakott területek védelme érdekében a katonai vészhelyzeti egységet (UME) is mozgósították.

Az oltási munkálatokban 600 szakember vesz részt 169 földi és 23 légi járművel.

A hétvégi kitelepítések után elővigyázatoságból újabb falvakat evakuáltak a környéken,

így már mintegy hétszáz embernek kellett elhagynia otthonát,

és a kijelölt ideiglenes befogadóközpontokban, vagy rokonoknál, ismerősöknél megszállni.

Mint arról tegnap beszámoltunk, a tűz megfékezését nehezíti a változó szélirány és az alacsony páratartalom.