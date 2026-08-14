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Hatalmas tűz ütött ki Horvátországban: magyar családoknak is menekülniük kellett – drámai videók

erdőtűz

Orbán Anita fontos hírt közölt a Horvátországban tartózkodó magyarokról

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A magyar konzuli szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri a Dalmáciában kialakult tűzhelyzetet, és kapcsolatban van a térségben tartózkodó magyarokkal. Az eddigi információk szerint az érintett magyar állampolgárok biztonságban vannak.
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erdőtűzHorvátországOrbán Anita

Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtök este erdőtűz ütött ki Horvátországban, amely az éjszaka folyamán tovább terjedt. A lángok több otthont is elpusztítottak, több száz lakost és turistát kellett evakuálni, többen pedig kórházba kerültek.

Erdőtűz pusztít Dalmáciában
Erdőtűz pusztít Dalmáciában
Fotó: YouTube

A Dalmáciában kialakult erdőtűz miatt a magyar konzuli szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és kapcsolatot tart az érintett magyar állampolgárokkal, valamint a horvát hatóságokkal – közölte Facebook-oldalán Orbán Anita.

Az éjszaka folyamán a konzuli szolgálat munkatársai több esetben közvetlenül is egyeztettek a horvát hatóságokkal annak érdekében, hogy a magyarok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet.

A helyzetet továbbra is szorosan figyelemmel kísérik, a konzuli szolgálat pedig folyamatos kapcsolatban marad az érintett magyar állampolgárokkal és a helyi hatóságokkal.

Orbán Anita arra kérte a térségben tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait, és szükség esetén haladéktalanul forduljanak a Konzuli Szolgálathoz. A 24 órában elérhető konzuli ügyelet zöld száma: +36 80 36 80 36.

@beast_archangel Pray for CROATIA 🇭🇷 🙏 A devastating forest fire is currently raging near Omiš, Croatia. Several homes have already been destroyed, while many more remain at risk as the flames continue to spread through the surrounding areas. #viral #wildfire #croatia #fire #evacuation ♬ sonido original - ♤MaxGame♤

 

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