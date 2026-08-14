Orbán Anita fontos hírt közölt a Horvátországban tartózkodó magyarokról

Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtök este erdőtűz ütött ki Horvátországban, amely az éjszaka folyamán tovább terjedt. A lángok több otthont is elpusztítottak, több száz lakost és turistát kellett evakuálni, többen pedig kórházba kerültek.

Erdőtűz pusztít Dalmáciában

Fotó: YouTube

A Dalmáciában kialakult erdőtűz miatt a magyar konzuli szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és kapcsolatot tart az érintett magyar állampolgárokkal, valamint a horvát hatóságokkal – közölte Facebook-oldalán Orbán Anita.

Az éjszaka folyamán a konzuli szolgálat munkatársai több esetben közvetlenül is egyeztettek a horvát hatóságokkal annak érdekében, hogy a magyarok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet.

A helyzetet továbbra is szorosan figyelemmel kísérik, a konzuli szolgálat pedig folyamatos kapcsolatban marad az érintett magyar állampolgárokkal és a helyi hatóságokkal.

Orbán Anita arra kérte a térségben tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait, és szükség esetén haladéktalanul forduljanak a Konzuli Szolgálathoz. A 24 órában elérhető konzuli ügyelet zöld száma: +36 80 36 80 36.