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erdőtűz

Újra fellángolt a tűz Délnyugat-Franciaországban, ötszáz tűzoltó küzd a lángokkal

12 perce
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Szombat hajnalban ismét felerősödtek a lángok a Landes megyei fenyőerdőben, az érintett terület nagysága már megközelíti az 1600 hektárt. A hatóságok újabb mintegy száz embert telepítettek ki, így az evakuáltak száma 650-re emelkedett. Sérültekről nem érkezett jelentés, és lakóházakban sem keletkezett kár.
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erdőtűzkitelepítésFranciaország

Az erdőtűz csütörtök este keletkezett Franciaország délnyugati részén, a Landes megyei fenyőerdőben, mintegy hatvan kilométerre délkeletre Biscarrosse településtől. A lángok szombat reggelre 1580 hektárnyi területet érintettek – közölte Gilles Clavreul megyei prefektus.

Légi egységek is segítik a Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtűz oltását. French firefighters spray water as they fight a wildfire in a forest near Luglon, south-western France on August 14, 2026. (Photo by Gaizka IROZ / AFP)
Légi egységek is segítik a Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtűz oltását
Fotó: GAIZKA IROZ / AFP

A tűz újbóli fellángolása miatt további mintegy száz embert kellett kitelepíteni, ezzel 650-re emelkedett az evakuáltak száma. A prefektus tájékoztatása szerint lakóházakban eddig nem keletkezett kár, és sérültekről sem érkezett jelentés.

Arnaud Fabre ezredes, a Landes megyei tűzoltó- és mentőszolgálat vezetője közölte, hogy a tűzoltás szempontjából kedvezőbb esti órák után a lángok hajnali 4 óra után ismét felerősödtek. A tűz központja a fenyőerdő nehezen megközelíthető részén található, ezért a földi egységek munkáját légi oltással segítik.

Mintegy ötszáz tűzoltó dolgozik a helyszínen

Az MTI tájékoztatása szerint tűz megfékezésén mintegy ötszáz tűzoltó dolgozik. A négy Canadair tűzoltó repülőgépet a prefektúra tájékoztatása szerint egy Ausztráliától kölcsönzött Chinook CH-47D helikopter váltja. A helikopter csaknem kétszer annyi vizet képes szállítani, mint a korábban bevetett repülőgépek.

A helyszínen dolgozó tűzoltók A firefighter douses water over trees during a wildfire in a forest near Luglon, south-western France on August 15, 2026. Firefighters focused on August 15, 2026, their efforts, both from the air and on the ground, on a flare-up that occurred at dawn in the Landes forest, taking advantage of cooler temperatures to try to contain the blaze, which has already consumed nearly 1,600 hectares. Around 550 firefighters are battling this third major summer blaze in the vast Landes de Gascogne forest, an area dominated by maritime pines parched by heatwaves driven by climate change, following the fires that broke out in late July at Biscarrosse (Landes, 3,700 hectares) and Saumos (Gironde, 42,000 hectares). (Photo by Gaizka IROZ / AFP)
A helyszínen dolgozó tűzoltók
Fotó: GAIZKA IROZ / AFP

A csütörtök este keletkezett tűz oka egyelőre nem ismert. Biscarrosse térségében július végén már pusztított egy tűz, amely mintegy 3700 hektárt égetett fel. Ugyancsak Délnyugat-Franciaországban július végén egy másik, nagy kiterjedésű tűz több mint 40 ezer hektárt érintett.

Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer (EFFIS) műholdas mérései szerint Franciaországban 2026-ban már több mint 100 ezer hektár vált a lángok martalékává. Ez nagyobb terület, mint bármelyik évben az elmúlt húsz év során.

@cocorico498 🔥 Saumos, Gironde : 42 000 hectares partis en fumée avant que l’incendie ne soit enfin maîtrisé. Ces images tournées avec des lunettes connectées montrent la réalité du terrain : des flammes qui changent de direction en quelques secondes sous l’effet du vent, une propagation ultra rapide et des pompiers qui tiennent une ligne pour empêcher le feu de traverser la route. Un immense respect pour celles et ceux qui affrontent ça au quotidien 🙏🚒 #pompiers #incendie #feudeforet #gironde #sapeurspompiers ♬ son original - cocorico498

 

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