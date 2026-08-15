Újra fellángolt a tűz Délnyugat-Franciaországban, ötszáz tűzoltó küzd a lángokkal

Az erdőtűz csütörtök este keletkezett Franciaország délnyugati részén, a Landes megyei fenyőerdőben, mintegy hatvan kilométerre délkeletre Biscarrosse településtől. A lángok szombat reggelre 1580 hektárnyi területet érintettek – közölte Gilles Clavreul megyei prefektus.

Légi egységek is segítik a Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtűz oltását

Fotó: GAIZKA IROZ / AFP

A tűz újbóli fellángolása miatt további mintegy száz embert kellett kitelepíteni, ezzel 650-re emelkedett az evakuáltak száma. A prefektus tájékoztatása szerint lakóházakban eddig nem keletkezett kár, és sérültekről sem érkezett jelentés.

Arnaud Fabre ezredes, a Landes megyei tűzoltó- és mentőszolgálat vezetője közölte, hogy a tűzoltás szempontjából kedvezőbb esti órák után a lángok hajnali 4 óra után ismét felerősödtek. A tűz központja a fenyőerdő nehezen megközelíthető részén található, ezért a földi egységek munkáját légi oltással segítik.

Mintegy ötszáz tűzoltó dolgozik a helyszínen

Az MTI tájékoztatása szerint tűz megfékezésén mintegy ötszáz tűzoltó dolgozik. A négy Canadair tűzoltó repülőgépet a prefektúra tájékoztatása szerint egy Ausztráliától kölcsönzött Chinook CH-47D helikopter váltja. A helikopter csaknem kétszer annyi vizet képes szállítani, mint a korábban bevetett repülőgépek.

A helyszínen dolgozó tűzoltók

Fotó: GAIZKA IROZ / AFP

A csütörtök este keletkezett tűz oka egyelőre nem ismert. Biscarrosse térségében július végén már pusztított egy tűz, amely mintegy 3700 hektárt égetett fel. Ugyancsak Délnyugat-Franciaországban július végén egy másik, nagy kiterjedésű tűz több mint 40 ezer hektárt érintett.

Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer (EFFIS) műholdas mérései szerint Franciaországban 2026-ban már több mint 100 ezer hektár vált a lángok martalékává. Ez nagyobb terület, mint bármelyik évben az elmúlt húsz év során.