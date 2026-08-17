Életéért futott az anya, miközben az erdőtűz elnyelte otthonukat – videón a menekülés

Alig maradt ideje menekülni annak az anyának, akinek öt hónapja vásárolt álomotthonát pillanatok alatt elnyelte a Nagy-Britanniában, Stourbridge-ben pusztító erdőtűz. A felvételen látszik, ahogy a nő az életéért fut a közelgő lángok elől.

Tűzoltók oltják a Stourbridge-ben pusztító erdőtűzben megrongálódott ház füstölgő romjait Közép-Angliában, 2026. augusztus 14-én.

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Másodpercei maradtak menekülni az erdőtűz elől

Rose-Anne Vinten a két gyermekével együtt menekült ki otthonából, miután kilencéves lánya, Robyn észrevette a közelben terjedő füstöt. Az anya alig egy perccel később már azt látta, hogy a lángok elérik a kertjét, miközben a tűz egyre közelebb tört az otthonukhoz.

Rose-Anne és férje mindössze öt hónappal korábban költözött be a házba, amelyet „örök otthonuknak” szántak.

A férfi éppen dolgozott, amikor a tűz kitört, így az anya egyedül mentette ki 11 éves fiát, Romant és 9 éves lányát, Robynt.

Videón, ahogy a lángok pillanatok alatt elérik a házat

A hátborzongató ajtócsengőkamera-felvételen Rose-Anne végigrohan a kerten, miközben mögötte egyre közelebb érnek a lángok. Miután kimenekítette a gyerekeket, még visszament, hogy benedvesítse a kerítést, ezzel próbálva feltartóztatni a tüzet.

Nagyon ijesztő volt, olyan érzés volt, mintha egy filmben lennék

– mondta az anya az ITV Newsnak. Hozzátette: bár rettegett, tudta, hogy erősnek kell maradnia, mert a kislánya nagyon meg volt ijedve.

Otthonuk egyike annak a közel 40 háznak, amelyek megsemmisültek vagy megrongálódtak az erdőtűzben. A Stourbridge-ben pusztító lángok megfékezésén több mint 100 tűzoltó dolgozott, a drámai pusztítást a tűzoltóság a térség egyik legsúlyosabb eseteként kezelte.