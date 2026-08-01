Franciaország délnyugati részén kedvező fordulatot vett az erdőtűz elleni küzdelem: a hatóságok közlése szerint csaknem 200 ezer ember térhetett vissza otthonába, miután sikerült a lángokat a kijelölt területen belül tartani. Ezzel párhuzamosan azonban Dél-Franciaországban és Görögországban újabb tűzfészkek alakultak ki, amelyek ismét tömeges kitelepítéseket tettek szükségessé.

Erdőtűz: százezrek térhetnek haza Franciaországban, de Görögországban tovább tombolnak a lángok

Fotó: Philippe Lopez / AFP

A Bordeaux közelében fekvő Gironde térségében a tűz eddig mintegy 420 négyzetkilométer fenyőerdőt pusztított el. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését, ugyanakkor a szakemberek szerint a veszély még nem múlt el, mivel több helyen továbbra is izzó gócpontok találhatók.

A hatóságok emiatt továbbra sem engedik vissza a lakosságot a Cap Ferret-félsziget jelentős részére, mert egy esetleges újabb fellángolás könnyen elvághatná a menekülési útvonalakat.

Erdőtűz: Görögországban továbbra is kritikus a helyzet

Miközben Franciaország egy részén javul a helyzet, a Földközi-tenger térségében újabb tűzvészek okoznak komoly gondot.

A dél-franciaországi Var megyében egy korábban már megfékezettnek hitt tűz néhány óra alatt ismét hatalmas területet perzselt fel. Mintegy 2500 ember továbbra sem térhetett vissza otthonába, a helyszínen pedig 1300 tűzoltó dolgozik.

Görögországban, Porto Germeno üdülőhely térségében orkánerejű szél táplálja a lángokat. A hatóságok eddig mintegy 300 embert mentettek ki hajókkal, miközben újabb evakuálási parancsokat is kiadtak. A mentésben 420 tűzoltó, repülőgépek és helikopterek vesznek részt.

A szakértők szerint Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, ahol az egyre gyakoribb hőhullámok és az elhúzódó aszály jelentősen növelik az erdőtűz kialakulásának és gyors terjedésének kockázatát. Franciaország keleti és délkeleti térségében szombaton több helyen 35–39 Celsius-fok közötti hőmérsékletet várnak, miközben számos megyében a legmagasabb fokozatú erdőtűzveszély van érvényben.