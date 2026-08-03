Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
erdőtűz

Apokalipszis most Görögországban – lélegzetelállító képeken a pusztító lángok

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hatalmas lángok és sűrű füst borította be Görögország több térségét. Az erdőtűz házakat pusztított el, több száz embert kellett kimenekíteni, miközben a tűzoltók a természeti katasztrófa megfékezéséért küzdenek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
erdőtűzlánggörögországtermészeti katasztrófa

Az erdőtűz Porto Germeno és Attika térségében is gyorsan terjedt, az erős szél pedig kiszámíthatatlanná tette a lángok útját. Látványos képeken mutatjuk be a Görögországban tomboló tűz pusztítását és a mentés drámai pillanatait.

Görögország több térségében erdőtűz pusztít, házak égtek le, embereket mentettek ki.
Görögország több térségében erdőtűz pusztít, házak égtek le, embereket mentettek ki 
Fotó: Aris Oikonomou / Anadolu / AFP

Erdőtűz pusztít Görögországban – látványos képeken a természeti katasztrófa

Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Görögország több térségében, a gyorsan terjedő lángokat pedig orkánerejű szél táplálja. A természeti katasztrófa miatt otthonok semmisültek meg, turisták és helyiek százait kellett biztonságos területre menekíteni. Látványos képeken mutatjuk be a Görögországban pusztító erdőtüzet, a füstbe borult tájat és a lángok ellen küzdő mentőegységeket.

Porto Germeno térségében több száz embert hajókkal szállítottak el, miközben újabb evakuálási parancsokat adtak ki. A széllökések sebessége meghaladta az óránkénti 73 kilométert, ezért a tűz terjedési iránya folyamatosan változott. Több mint száz ház vált a lángok martalékává.

A képre kattintva galéria nyílik:

Wildfire in Greece's Viotia
Firefighters battle wildfire in Greece's Viotia
Firefighters battle wildfire in Greece's Viotia
Wildfires in Western Attica, Greece
Wildfires in Western Attica, Greece
Wildfires in Western Attica, Greece
Wildfire in Greece's Viotia
GREECE-ENVIRONMENT-CLIMATE-WEATHER-WILDFIRE
Firefighters battle wildfire in Viotia with air and ground opera
GREECE-ENVIRONMENT-CLIMATE-WEATHER-WILDFIRE
Firefighters battle wildfire in Greece's Viotia
GREECE-ENVIRONMENT-CLIMATE-WILDFIRE-WEATHER
Wildfires in Western Attica, Greece
Galéria: Lángok emésztik fel Görögországot
1/13
Görögorszg több régiójában és szigetén pusztítanak a lángok

Közel ötszáz tűzoltó, repülőgépek és helikopterek vesznek részt az oltásban. A munkálatok közben két tűzoltóhelikopter összeütközött Attika térségében. Az erdőtüzek Krétát, Pároszt, Leszboszt és a Peloponnészoszi-félszigetet is érintették, ezért a turistákat fokozott óvatosságra intették.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!