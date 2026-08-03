Apokalipszis most Görögországban – lélegzetelállító képeken a pusztító lángok

Az erdőtűz Porto Germeno és Attika térségében is gyorsan terjedt, az erős szél pedig kiszámíthatatlanná tette a lángok útját. Látványos képeken mutatjuk be a Görögországban tomboló tűz pusztítását és a mentés drámai pillanatait.
Erdőtűz pusztít Görögországban – látványos képeken a természeti katasztrófa
Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Görögország több térségében, a gyorsan terjedő lángokat pedig orkánerejű szél táplálja. A természeti katasztrófa miatt otthonok semmisültek meg, turisták és helyiek százait kellett biztonságos területre menekíteni. Látványos képeken mutatjuk be a Görögországban pusztító erdőtüzet, a füstbe borult tájat és a lángok ellen küzdő mentőegységeket.
Porto Germeno térségében több száz embert hajókkal szállítottak el, miközben újabb evakuálási parancsokat adtak ki. A széllökések sebessége meghaladta az óránkénti 73 kilométert, ezért a tűz terjedési iránya folyamatosan változott. Több mint száz ház vált a lángok martalékává.
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Közel ötszáz tűzoltó, repülőgépek és helikopterek vesznek részt az oltásban. A munkálatok közben két tűzoltóhelikopter összeütközött Attika térségében. Az erdőtüzek Krétát, Pároszt, Leszboszt és a Peloponnészoszi-félszigetet is érintették, ezért a turistákat fokozott óvatosságra intették.