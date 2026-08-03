Apokalipszis most Görögországban – lélegzetelállító képeken a pusztító lángok

Az erdőtűz Porto Germeno és Attika térségében is gyorsan terjedt, az erős szél pedig kiszámíthatatlanná tette a lángok útját. Látványos képeken mutatjuk be a Görögországban tomboló tűz pusztítását és a mentés drámai pillanatait.

Görögország több térségében erdőtűz pusztít, házak égtek le, embereket mentettek ki

Fotó: Aris Oikonomou / Anadolu / AFP

Erdőtűz pusztít Görögországban – látványos képeken a természeti katasztrófa

Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Görögország több térségében, a gyorsan terjedő lángokat pedig orkánerejű szél táplálja. A természeti katasztrófa miatt otthonok semmisültek meg, turisták és helyiek százait kellett biztonságos területre menekíteni. Látványos képeken mutatjuk be a Görögországban pusztító erdőtüzet, a füstbe borult tájat és a lángok ellen küzdő mentőegységeket.

Porto Germeno térségében több száz embert hajókkal szállítottak el, miközben újabb evakuálási parancsokat adtak ki. A széllökések sebessége meghaladta az óránkénti 73 kilométert, ezért a tűz terjedési iránya folyamatosan változott. Több mint száz ház vált a lángok martalékává.

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