11. századi királyok maradványait kellett kimenteni a tűzből

A spanyol hatóságok csütörtökön elszállították a 11. században az Aragóniai Királyságot uraló három király földi maradványait egy erdőtűz által veszélyeztetett kolostorból. Mar Vaquero, az északkeleti régió alelnöke elmondta, hogy maradványaikat a biztonságuk érdekében a kolostortól 80 kilométerre délre fekvő Huesca tartományi múzeumába szállították, amíg a körülmények nem javulnak.

Aragónia első három uralkodójának maradványait mentették meg egy erdőtűz elől. Fotó: HANDOUT / UME

Aragónia első három uralkodójának maradványait mentették meg egy erdőtűz elől

Miután a hétfő óta tomboló erdőtűz csütörtök késő este a 10. századi San Juan de la Peña-kolostor felé kezdett terjedni, a félelem, hogy a lángok martalékává válhat, arra késztette a hatóságokat, hogy mentőakciót indítsanak. Egy katonai mentőegységnek sikerült bejutnia a hegységben található kolostorba, és kimentenie egy ott eltemetett 18. századi gróf szertartási ruháit, mielőtt a lángok közelsége menekülésre kényszerítette őket.

A királyok maradványait egy közeli múzeumba szállították. Fotó: HANDOUT / UME

A csapat másodszor is visszatért, rendőrök és örökségvédelmi tisztviselők kíséretében, és elszállították Aragónia első három királyának - akik 1035 és 1104 között uralkodtak - maradványait a kolostorban található panteonból, valamint néhány történelmi festményt is kimentettek. Vaquero méltatta a mentőcsapat bátorságát.

Az erdőtűz csütörtökön korábban a magasabb hőmérséklet és az erős szél miatt felerősödött. Több mint 9000 hektárt égetett le, és 16 város evakuálását tette szükségessé, bár a kolostor péntek reggelre sértetlen maradt. Spanyolország déli részén egy sokkal nagyobb erdőtűz is súlyosbodott csütörtökön. Ez eddig 31 000 hektárt perzselt fel Huelva tartományban, és körülbelül 700 ember kitelepítését kényszerítette ki - írta a Reuters.