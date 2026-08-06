Több fronton küzdenek a lángokkal a magyar határ közelében – videó

A legsúlyosabb erdőtűz a Delibláti-homokpusztán tombol, ahol egy korábban eloltott tűzfészek ismét fellángolt, és eddig mintegy 300 hektár fenyőerdőt pusztított el. A természeti csapás lakóépületeket egyelőre nem veszélyeztet, sérültekről sem érkezett hír.

Erdőtűz pusztít Szerbia több térségében, a lángok ellen helikoptereket és több száz tűzoltót vetettek be. Vajdaságban eddig mintegy 300 hektár erdő égett le. (A kép illusztráció, rajta: tűzoltók küzdenek a lángokkal a délkelet-franciaországi Mirabel-et-Blacons város közelében

Fotó: Anadolu/Getty Images

Országszerte erdő- és bozóttüzekkel küzd Szerbia

Több szerbiai térségben egyszerre pusztítanak erdő-, bozót- és hulladéklerakó-tüzek, ezért helikoptereket és több száz tűzoltót is bevetettek. A legnagyobb tűz a vajdasági Delibláti-homokpusztán alakult ki, ahol egy korábban már megfékezett tűzfészek ismét fellángolt – írja a Magyar Szó, szerbiai magyar hírportál.

Több száz hektár vált a lángok martalékává

A természetvédelmi területen eddig mintegy 300 hektár fenyőerdő égett le. A hatóságok szerint a talajban maradt izzó parázs és az erős szél okozta az újabb fellángolást. Zajecar közelében száz hektáron ég a száraz növényzet, az Ibar-szurdokban pedig több mint száz hektárt érintettek a tüzek Szávaszentdemeternél és Palánkán hulladéklerakók gyulladtak ki. A palánkai telepen néhány héten belül már harmadszor csaptak fel a lángok – számolt be az RTS, a szerb közszolgálati média.

A hőség és az aszály súlyosbítja a helyzetet

A tüzek oltását több helikopteres bevetés és számos földi egység segíti. Sérültekről nem érkezett hír, lakóépületek sincsenek veszélyben. A 35–40 fokos hőség és az elhúzódó aszály miatt a szerbiai folyók vízszintje is jelentősen csökkent, ami tovább nehezíti a védekezést.

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