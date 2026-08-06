Több fronton küzdenek a lángokkal a magyar határ közelében – videó

A legsúlyosabb erdőtűz a Delibláti-homokpusztán tombol, ahol egy korábban eloltott tűzfészek ismét fellángolt, és eddig mintegy 300 hektár fenyőerdőt pusztított el. A természeti csapás lakóépületeket egyelőre nem veszélyeztet, sérültekről sem érkezett hír.
Országszerte erdő- és bozóttüzekkel küzd Szerbia
Több szerbiai térségben egyszerre pusztítanak erdő-, bozót- és hulladéklerakó-tüzek, ezért helikoptereket és több száz tűzoltót is bevetettek. A legnagyobb tűz a vajdasági Delibláti-homokpusztán alakult ki, ahol egy korábban már megfékezett tűzfészek ismét fellángolt – írja a Magyar Szó, szerbiai magyar hírportál.
Több száz hektár vált a lángok martalékává
A természetvédelmi területen eddig mintegy 300 hektár fenyőerdő égett le. A hatóságok szerint a talajban maradt izzó parázs és az erős szél okozta az újabb fellángolást. Zajecar közelében száz hektáron ég a száraz növényzet, az Ibar-szurdokban pedig több mint száz hektárt érintettek a tüzek Szávaszentdemeternél és Palánkán hulladéklerakók gyulladtak ki. A palánkai telepen néhány héten belül már harmadszor csaptak fel a lángok – számolt be az RTS, a szerb közszolgálati média.
A hőség és az aszály súlyosbítja a helyzetet
A tüzek oltását több helikopteres bevetés és számos földi egység segíti. Sérültekről nem érkezett hír, lakóépületek sincsenek veszélyben. A 35–40 fokos hőség és az elhúzódó aszály miatt a szerbiai folyók vízszintje is jelentősen csökkent, ami tovább nehezíti a védekezést.
Ez is érdekelheti!
Valami rendkívüli történt a lángokban álló Európa felett
Spanyolországban és Franciaországban több tízezer hektárt perzseltek fel a 2026 júliusában pusztító tüzek. Az európai erdőtüzek terjedését a rendkívül kiszáradt növényzet és az erős szél is gyorsította, míg Franciaországban a katasztrófa nyomán egy egészen ritka felhőtípus alakult ki.
Erdőtüzek pusztítanak Európában: Franciaország és Spanyolország is lángokkal küzd
Franciaországban már Bordeaux városához közelítenek a megállíthatatlan lángok. Emellett több európai országban, köztük Spanyolországban, Olaszországban és Skóciában is erdőtüzek pusztítanak.