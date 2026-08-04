Görögországban erdőtüzek pusztítanak, az erős szél sokat ront a helyzeten

Keddre csillapodtak az erdőtüzek Görögországban, bár tűzoltók százai állnak készenlétben az Athéntól északnyugatra tapasztalható makacs lángok miatt, ahol a dombok és kanyonok hátráltatták a mindent felperzselő tűzvész teljes megfékezését.

Az erős szél miatt a tűzoltók több mint egy napon át repülőgép nélkül küzdöttek a görögországi erdőtüzekkel. Fotó: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Csillapodnak a görögországi erdőtüzek

A vízibombázó repülőgépekkel, valamint Romániából és Franciaországból érkező erősítéssel támogatott helyi egységek három fronton küzdöttek Athéntól nyugatra, a Korinthoszi-öbölben, hogy eloltsák a péntek óta tomboló lángokat. Az Égei-tenger felől fújó erős, száraz szél nagyban megnehezítette a munkájukat, a vízibombázók időnként egyáltalán nem tudtak dolgozni.

Egy olyan tűzesetről beszélünk, ahol 30 órán át folyamatosan nem állt rendelkezésünkre repülőgép, ami sok nehézséget okozott nekünk

- mondta Ioannis Artopoios, a tűzoltóság szóvivő-helyettese.

Visszatérhettek a helyi lakosok a pusztító lángok után

Athéntól mintegy 60 km-re északnyugatra fekvő Porto Germeno tengerparti közösségében a 45 éves Vivi Gialia visszatért, hogy felmérje szülei házának maradványait.

Mintha kitépték volna a szívemet...

- nyilatkozta a látottakról a Reuters-nek.

Több helyi lakos háza a lángok martalékává vált. Fotó: ARIS OIKONOMOU / AFP

Porto Germenónál a sok görög otthonban megszokott kis vallási kegyhelyek még mindig ott álltak az utak mentén vagy egy-egy kiégett ház bejáratánál. Az egyik otthonban egy nő törött cserepeket próbált felseperni egy elsötétült szobában, amelynek acél bejárati ajtaja megfeketedett a lángoktól.

Gyönyörű hely volt, itt töltöttük a nyarakat. Boldog időket éltünk át itt, és most már semmi sincs

- mondta Gialia, bírálva a tűzoltók szerinte lassú fellépését.