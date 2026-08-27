Tizenkét ember életét követelték Algériában az erdőtüzek

Tizenkét ember halt meg az algériai tartományokon végigsöprő erdőtüzekben - közölte Szaíd Szajjúd belügyminiszter szerda este az Észak-Afrikát sújtó súlyos hőhullám közepette.

Erdőtüzek pusztítanak Észak-Afrikában. Fotó: FETHI BELAID / AFP

Elképesztő hőhullámmal küzd Észak-Afrika

A halálos áldozatok között öten Dzsijel tartományban, négyen Bejaiában és hárman Tizi Ouzouban haltak meg. Szajjúd hozzátette, hogy 54 ember szenvedett égési sérüléseket, köztük hatan kritikus állapotban vannak, és jelenleg intenzív osztályon ápolják őket.

Algéria polgári védelmi szolgálatai szerdán 154 erdőtüzet regisztráltak országszerte. Csak Bejaia tartományban harminchat tüzet jelentettek, amelyek közül 18-at sikerült megfékezni. A lángok egy kivételes hőhullám idején söpörnek végig Észak-Afrikán, különösen Tunézián és Algérián - írta a Reuters.

Erdőtüzek tombolnak

Mint arról korábban beszámoltunk, Szerbiában és a környező országokban továbbra is pusztítanak az erdőtüzek, a legsúlyosabb helyzet a boszniai Trebinje környékén alakult ki. A lángok megfékezésében a helyi erők mellett uniós és magyar tűzoltó egységek is részt vesznek.