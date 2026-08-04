Lángtenger és vöröslő ég – képeken a világszerte tomboló erdőtüzek

Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban és Törökországban is súlyos tűzvészekkel küzdenek, amelyek kialakulásában a tartós aszály, a rendkívüli hőség, az emberi gondatlanság és a szándékos gyújtogatás is szerepet játszhat. Minden erdőtűz újabb természeti csapást jelent: otthonokat fenyeget, élőhelyeket pusztít el, és hatalmas területeken semmisíti meg a növényzetet.
Pusztító erdőtüzek képeken
A nyár előrehaladtával egyre súlyosabb természeti csapások sújtják a világ számos térségét. A tartós hőség, a csapadékhiány és az aszály miatt kiszáradó növényzet pillanatok alatt lángra kaphat, az erős szél pedig rövid idő alatt hatalmas területekre terjesztheti tovább a tüzet.
Európában hetek óta egyre több helyen küzdenek erdőtüzekkel, különösen a mediterrán térségben. Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban és Törökországban is pusztító tűzvészek alakultak ki, amelyek erdőket, termőföldeket és lakott területeket fenyegetnek. A lángok miatt sokan kényszerültek elhagyni otthonukat, miközben a tűzoltók gyakran életveszélyes körülmények között próbálják megfékezni a tüzet.
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Az erdőtüzek egy része természetes okokra, például villámcsapásra vezethető vissza, más esetekben emberi gondatlanság vagy szándékos gyújtogatás áll a háttérben. Egyetlen szikra is elegendő lehet ahhoz, hogy a kiszáradt növényzetből fékezhetetlen tűzvész alakuljon ki.
Számtalan tragédia, menekülő családok és kilométereken át húzódó lángfalak jelzik a pusztítás erejét. Galériánkban a világ különböző pontjain tomboló erdőtüzek legdrámaibb pillanatait mutatjuk be.