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tűzvész

Lángtenger és vöröslő ég – képeken a világszerte tomboló erdőtüzek

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Hatalmas lángfalak emésztik fel a kiszáradt növényzetet, miközben egész településeket kell kiüríteni. Az elmúlt hetekben világszerte, különösen Európában egyre több erdőtűz alakult ki, amelyek halálos áldozatokat követeltek és tömegeket kényszerítettek menekülésre.
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tűzvészlángfranciaországerdőtűznövényzetspanyolország

Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban és Törökországban is súlyos tűzvészekkel küzdenek, amelyek kialakulásában a tartós aszály, a rendkívüli hőség, az emberi gondatlanság és a szándékos gyújtogatás is szerepet játszhat. Minden erdőtűz újabb természeti csapást jelent: otthonokat fenyeget, élőhelyeket pusztít el, és hatalmas területeken semmisíti meg a növényzetet.

Erdőtüzek pusztítanak Európában és világszerte: a hőség, az aszály és a gyújtogatások miatt emberek haltak meg, ezrek menekültek el otthonukból a lángok elől.
Erdőtüzek pusztítanak Európában és világszerte: a hőség, az aszály és a gyújtogatások miatt emberek haltak meg, ezrek menekültek el otthonukból a lángok elől. (Tűzoltók küzdenek a lángokkal a délkelet-franciaországi Mirabel-et-Blacons város közelében)
Fotó: Anadolu/Getty Images

Pusztító erdőtüzek képeken

A nyár előrehaladtával egyre súlyosabb természeti csapások sújtják a világ számos térségét. A tartós hőség, a csapadékhiány és az aszály miatt kiszáradó növényzet pillanatok alatt lángra kaphat, az erős szél pedig rövid idő alatt hatalmas területekre terjesztheti tovább a tüzet.

Európában hetek óta egyre több helyen küzdenek erdőtüzekkel, különösen a mediterrán térségben. Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban és Törökországban is pusztító tűzvészek alakultak ki, amelyek erdőket, termőföldeket és lakott területeket fenyegetnek. A lángok miatt sokan kényszerültek elhagyni otthonukat, miközben a tűzoltók gyakran életveszélyes körülmények között próbálják megfékezni a tüzet.

A képre kattintva galéria nyílik:

Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Erdőtüzek világszerte, Erdőtüzekvilágszerte
Galéria: Erdő- és bozóttüzek tombolnak világszerte – képek
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Törökországban, Aydın tartománybeli Cine körzetben teljes terjedelmében ég a növényzet

Az erdőtüzek egy része természetes okokra, például villámcsapásra vezethető vissza, más esetekben emberi gondatlanság vagy szándékos gyújtogatás áll a háttérben. Egyetlen szikra is elegendő lehet ahhoz, hogy a kiszáradt növényzetből fékezhetetlen tűzvész alakuljon ki.

Már több mint 7700 hektárt érintenek a Washington államban pusztító tüzek

Számtalan tragédia, menekülő családok és kilométereken át húzódó lángfalak jelzik a pusztítás erejét. Galériánkban a világ különböző pontjain tomboló erdőtüzek legdrámaibb pillanatait mutatjuk be.

 

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