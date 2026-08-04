Lángtenger és vöröslő ég – képeken a világszerte tomboló erdőtüzek

Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban és Törökországban is súlyos tűzvészekkel küzdenek, amelyek kialakulásában a tartós aszály, a rendkívüli hőség, az emberi gondatlanság és a szándékos gyújtogatás is szerepet játszhat. Minden erdőtűz újabb természeti csapást jelent: otthonokat fenyeget, élőhelyeket pusztít el, és hatalmas területeken semmisíti meg a növényzetet.

Erdőtüzek pusztítanak Európában és világszerte: a hőség, az aszály és a gyújtogatások miatt emberek haltak meg, ezrek menekültek el otthonukból a lángok elől. (Tűzoltók küzdenek a lángokkal a délkelet-franciaországi Mirabel-et-Blacons város közelében)

Fotó: Anadolu/Getty Images

Pusztító erdőtüzek képeken

A nyár előrehaladtával egyre súlyosabb természeti csapások sújtják a világ számos térségét. A tartós hőség, a csapadékhiány és az aszály miatt kiszáradó növényzet pillanatok alatt lángra kaphat, az erős szél pedig rövid idő alatt hatalmas területekre terjesztheti tovább a tüzet.

Európában hetek óta egyre több helyen küzdenek erdőtüzekkel, különösen a mediterrán térségben. Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban és Törökországban is pusztító tűzvészek alakultak ki, amelyek erdőket, termőföldeket és lakott területeket fenyegetnek. A lángok miatt sokan kényszerültek elhagyni otthonukat, miközben a tűzoltók gyakran életveszélyes körülmények között próbálják megfékezni a tüzet.

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